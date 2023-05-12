MHP lideri Bahçeli, Aksaray'dan Batı'ya seslendi: Hans, Johnny, Henry; aklınızı başınıza alın!
Partisinin Aksaray mitinginde konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Buradan Batı'ya sesleniyorum; Hans, Sam, Johnny, Henry, Franz aklınızı başınıza alın. Recep Tayyip Erdoğan Anadolu çocuğudur. Yılmaz ve yıkılmaz, kimseye boyun eğmez. 14 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanımız olacaktır" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aksaray'da "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" mitinginde konuştu. Burada The Economist'in kapağına değinen Bahçeli, derginin manşetiyle nifak saçtığını savunarak "Hepsi birden Kılıçdaroğlu'nun propagandasını yapıyor" dedi.
'AKLINIZI BAŞINIZA ALIN'
Batı'ya tepki gösteren Bahçeli, "Hans'lar, Sam'lar, Johnny'ler, Henry'ler... Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ı sileceklerini söylüyorlar. Buradan, Aksaray'dan sesleniyorum; Hans, Sam, Johnny, Henry, Franz aklınızı başınıza alın. Recep Tayyip Erdoğan Anadolu çocuğudur. Yılmaz ve yıkılmaz, kimseye boyun eğmez. 14 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanımız olacaktır. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum" ifadelerini kullandı.
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