MHP’nin Erzurum mitingi sönük geçti: AKP’nin de katılımıyla yapılan toplantıya bin kişilik katılım

MHP, “açılım” sürecine ilişkin olarak 81 ilde düzenleyeceğini duyurduğu “Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları”nın ilki önceki gün Erzurum’da gerçekleştirildi. Mitinge, MHP’nin yanı sıra AKP il ve ilçe teşkilatları yöneticileri de katıldı. Ancak miting alanında beklenen kalabalık oluşmadı; yaklaşık bin kişilik bir katılım olduğu öğrenildi. Parti yönetiminin, “büyük bir buluşma” olarak duyurduğu toplantıda alanın yarısının boş kalması dikkat çekti. Salonun yarısından fazlasının bayraklarla donatılarak alandaki boşluğun gizlenmeye çalışıldığı öne sürüldü. Katılımın düşük olması, kulislerde “teşkilatların sahada etkisini kaybettiği” yorumlarına neden oldu. Cumhuriyet’e konuşan bazı siyasi kaynaklar, MHP’nin son dönemde tabanla doğrudan temas kurmaktan uzak durduğunu belirterek, “Parti, halkla karşı karşıya gelmekten kaçıyor” değerlendirmesinde bulundu. Kulislerde, “MHP’nin bu buluşmalarla hem ‘açılım’ eleştirilerine cevap verme hem de tabanı konsolide etme hedefi vardı, ancak Erzurum başlangıcı zayıf bir görüntü verdi” yorumları yapılıyor. Yerel kaynaklar, Erzurum’da miting öncesi yapılan duyuruların sınırlı olduğunu ve halkın büyük bölümünün mitinge ilgi göstermediğini aktardı. Kent merkezinde mitingle aynı saatlerde günlük yaşamın olağan seyrinde devam ettiği, esnafın dahi alanın yolunu tutmadığı gözlendiği öğrenildi.

‘S ÜREÇ, M İLLİYET Ç İ TABANI K ÜSTÜRÜYOR’

Sosyal medyada ise miting fotoğrafları üzerinden “boş alan” tartışmaları yaşandı. Bazı kullanıcılar, “MHP’nin kalesi sayılan Erzurum’da bu tablo düşündürücü” yorumunu yaparken, bazıları da “Açılım süreci, milliyetçi tabanı küstürüyor” ifadelerini kullandı. Geçmiş yıllarda MHP’nin Erzurum’da gerçekleştirdiği mitinglerde on binlere ulaşan kalabalıklar dikkat çekerken, bu yılki buluşmada katılımın bin kişide kalması, partinin bölgedeki etkisinin azaldığı yorumlarını güçlendirdi. Özellikle 2011 genel seçimleri ve 2014 yerel seçimleri öncesinde Erzurum mitinglerinin “meydanı dolduran” kalabalık görüntülerine sahne olduğu anımsatıldı. MHP’nin önümüzdeki haftalarda farklı illerde de mitinglerine devam etmesi bekleniyor. Ancak Erzurum’daki düşük katılımın, sonraki organizasyonlara yansıyabileceği ifade ediliyor.