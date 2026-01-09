Cumhuriyet Gazetesi Logo
MHP nükleer silah istedi: 'Topyekun savaş tehlikesi, hiç olmadığı kadar yakındır'

9.01.2026 15:50:00
Haber Merkezi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dünyanın topyekun savaş tehdidi altında olduğunu öne sürüp "Mevcut küresel şartlarda, Türkiye'nin de kendi nükleer programını başlatması elzemdir" dedi.

 

 

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın dünyadaki kritik gelişmeleri konu alan bir yazılı açıklama yaptı.

Yalçın ABD'nin Venezuela'ya yaptığı baskın ile devlet başkanı Maduro'yu esir almasına değinen Yalçın, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş gemilerinin başka ülkelerin gemilerine de el koyduğunu ve uluslararası ticareti doğrudan tehdit ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Topyekun savaş tehlikesi, hiç olmadığı kadar yakındır. Bütün bu gelişmeler, ister istemez, 1962 yılında yaşanan Küba Füze Krizi sırasındaki nükleer savaş riskini hatırlatmaktadır. O dönemde, ABD Başkanı Kennedy ile Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Kruşçev tarafından karşılıklı atılan geri adımlarla beşeriyetin emniyet ve esenliği topun ağzından alınmıştır. Sovyet Rusya Küba'daki, ABD de İtalya ve Türkiye'deki füzelerini sökmüştür. Bugünse nükleer silahlar, caydırıcı birer güç unsuru ve askeri koz oldukları kadar, insanlığın varlığına dönük tehdit olarak dünya gündeminin merkezindedir."

"TÜRKİYE NÜKLEER PROGRAMINI BAŞLATMALI"

Sözlerinin devamında Yalçın şu ifadeleri kullandı: 

"Nükleer silaha sahip olmak, bir ülke için varlık ve güvenlik garantisi haline gelmiştir. Nitekim Küba Krizi sonrasında Fransa kendi nükleer programını başlatmıştır. Mevcut küresel şartlarda, Türkiye'nin de kendi nükleer programını başlatması elzemdir. Esasen, bugüne kadar tabi olduğumuzu düşündüğümüz ya da peşinden koştuğumuz bütün uluslararası kural ve normlar, Batı dünyası tarafından oluşturulmuştur. BM de NATO da ABD'nin kucağında doğmuştur. Avrupa ülkeleri de bu doğumların vaftiz törenlerine tam kadro katılmıştır. Tören kalabalığına birçok dünya ülkesi dahil olmuştur. ABD riyasetindeki yeni dünya düzeninin aryası, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kilisede çalınıp söylenmiş, çan sesi ezanı da hazzanı da bastırmıştır. Ne ki bugün, Batı'nın şekillendirdiği bütün beşeri değerlerin birer birer terk edildiğine, bütün insani bestelerin yok sayıldığına şahit olunmaktadır. Şimdi ilhamını korsanlık ve eşkiyalık kanunundan alan yeni bir küresel ritüel tarzı türemiştir."

