MHP sahaya indi: Afişlerde '9 bölge' vurgusu tartışma yarattı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlattığı "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında, 81 ili kapsayacak şekilde buluşmalar düzenlemeye başladı.

“Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik” temasıyla yürütülen kampanya Ankara sokaklarına da yansırken, afişlerde kullanılan “9 bölge” vurgusu dikkat çekti. Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesi bulunduğu halde yapılan bu tanım, kamuoyunda yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

ANKARA'DA AFİŞLER ASILDI

Sözcü'de yer alan habere göre Ankara sokaklarında görülen MHP afişlerinde “9 bölge 81 ilde, Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” ifadeleri yer aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafı ve parti logosuyla yayımlanan afişler, kısa sürede sosyal medya platformlarında tartışma konusu oldu.

AYNI SÖYLEM 12 YIL ÖNCE DE KULLANILMIŞTI

Benzer bir ifade MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından 2013 yılında da kullanıldı. “Milli Değerleri Koru ve Yaşat” sloganıyla yürütülen açık hava mitinglerinde, “Türkiye’nin 9 bölgesinde toplantı yapıyoruz” denmiş, bu ifade o dönem basına “gaf” olarak yansımıştı.

MHP'DEN YANIT GELDİ

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "9 bölge 81 il" afişlerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

MHP'li Büyükataman'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Türk mitolojisinde bazı sayılar kutsal özellikler taşır. Dokuz sayısı da bunlardan bir tanesidir.

Altay Yaratılış Destanı’na göre Tanrı yerden “dokuz dallı” bir ağaç bitirerek her dalın altında bir insan yaratmıştır. Altay Türklerinde şamanların omuzlarında dokuz ok ve yay sembolü bulunmaktadır.

Türk Hakanlarının Hâkimiyet alameti davul ve tuğlar 9 tanedir.

Ergenekon ve Manas Destanlarında da “dokuz” sayısına birçok yerde rastlamak mümkündür.

Diğer yandan Milliyetçi Hareket Partisi açısından da dokuz sayısı önemli bir yere sahiptir.

Kurucu Genel Başkanımız, Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in ortaya koyduğu milli doktrinimiz 9 ışık, ana ilkelerimizi ortaya koymuştur.

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, 9 ışığın aydınlattığı yolda ilkelerimizi korumakta ve milli değerlerimizi yaşatmak için tüm varlığı ile mücadele vermektedir.

Geçmişte de görüleceği üzere partimiz birçok kapalı salon toplantısı ve açık hava mitingini “9 bölge” olarak yapmıştır. Son olarak “Asırlık Birlik ve Sonsuz Kardeşlik” temalı bölge toplantılarımız da dokuz bölge olarak yapılacaktır.

Bir kaç gündür Türk tarihinden habersiz troller ve satılık köşe yazarları üzerinden toplantılarımızla ilgili yazılıp çizilenler tam bir akıl tutulmasıdır.

Türklüğe ve milli doktrinimize atıfta bulunulan dokuz rakamı üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi’nin hedef alınması ahlaksız bir karalama kampanyasıdır.

Emperyalizmin aparatı olan sosyal medya kalemşörlerinin iddiaları bir nevi ruh hastalığı halidir. Bu alçakların kalemlerinden cehalet ve hainlik damlamaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar yaşatılması için gövdesini siper etmiş bir siyasi harekettir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölünmez bir bütündür. Milliyetçi Hareket Partisi var olduğu sürece Türkiye’nin bölünmesini hiçbir karanlık emel rüyasında dahi göremeyecektir."