‘MHP temel değerlerinden uzaklaştı’ dediler: İstifa edip İYİ Parti’ye geçtiler

2024 yılı yerel seçimlerinde Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinden MHP’den belediye meclis üyesi seçilen Ahmet Gezer ve Mevlüt Bayezit bugün akşam saatlerinde İYİ Parti’ye geçti.

Yerel basının aktardığına göre, düzenlenen rozet töreninde İlçe Başkanı Av. Alperen Sak, Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu, Belediye Meclis Üyeleri, Parti Yönetim Kurulu Üyeleri ve partililer katıldı.

Söz konusu durum hakkında açıklama yapan belediye meclis üyelerinin açıklaması şu şekilde:

“Bizler, 2024 Yerel Seçimleri sonucunda Çay ilçesinde belediye meclis üyesi olarak seçilen Ahmet Gezer ve Mevlüt Bayezit olarak kamuoyuna açıklama yapma zorunluluğu duyuyoruz.

Son günlerde, ismimiz üzerinden yapılan “kesin ihraç” açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. Bilinmesini isteriz ki; istifa kararımız, bugün ya da dün alınmış bir karar değildir. Bu karar, uzun süredir yaşadığımız ilkesel, siyasi ve vicdani rahatsızlıkların doğal bir sonucudur.

Gelinen noktada, Türk milliyetçiliğini temsil ettiğini iddia eden Milliyetçi Hareket Partisi yönetiminin; Milletin hassasiyetlerini hiçe sayan “Terörsüz Türkiye süreci” adı altında yürütülen ve terörle arasına net mesafe koyamayan politikalara sessiz kalan ,Türk milliyetçiliğinin temel değerlerinden uzaklaşan bir çizgiye sürüklendiği açıkça görülmektedir.

Bizler, milletin iradesiyle seçilmiş belediye meclis üyeleri olarak; bu siyasi savrulmaya ortak olmayı, susarak onay vermeyi ya da koltuk uğruna ilkesizliği kabul etmeyi reddettik.

Bu nedenle Ne ihraç edilmekten korktuk ne de siyasi makamları bir pazarlık unsuru olarak gördük. İhraç açıklamaları, alınmış bir istifa kararını sonradan örtme ve algı yönetimi çabasından ibarettir. Kimsenin, kendi siyasi çizgi değişimini gizlemek için bizi hedef göstermesine izin vermeyeceğiz.

Bizler; Türk milletinin birliğini, Devletin bölünmez bütünlüğünü, Şehitlerimizin aziz hatırasını, her türlü siyasi hesap ve talimatın üzerinde tutmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Ahmet Gezer - Mevlüt Bayezit

Çay Belediyesi Meclis Üyeleri”