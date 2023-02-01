MHP'den istifa etmişti... CHP'ye geçti, Kılıçdaroğlu rozetini taktı

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 14:06

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 14:06

MHP’den 2014 yerel seçimlerinde belediye başkan aday adayı, daha sonra da 2018 yılında milletvekili aday adayı olan Engin Ayengin partisinden 2022 yılında istifa ettiğini duyurmuştu.

CHP'ye katılan Engin Ayengin'e rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “TBMM'de Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 2018 Genel seçimlerinde MHP'den milletvekili adayı olup bir süre önce partimize katılan Engin Ayengin'e rozetini taktı. Aramıza hoşgeldiniz…” dedi.

TBMM’de Genel Başkanımız Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU 2018 Genel seçimlerinde MHP’den milletvekili adayı olup bir süre önce partimize katılan Engin Ayengin’e rozetini taktı.Aramıza hoşgeldiniz… pic.twitter.com/ff7vXjqUvu — BURCU KÖKSAL (@Av_Burcu03) February 1, 2023

Ayengin, istifasını sosyal medya hesabından şöyle duyurmuştu.

"Varlık amacımın farkına vardığım gün itibarı, tüm benliğimi adamış olduğum Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında Türk milleti ve aziz vatanımın geleceği için hizmet etmeyi bir borç bildim. Atatürk ve Ülkü kimliğimden asla taviz vermeden yürümüş olduğum yolu bir şeref saydım ve sayacağım. Bu yolda tek başıma kalsam son nefesime kadar yürüyeceğim. Bugünden itibaren şahsiyetimi, kişiliğimi ve varlığımı borçlu olduğum Milliyetçi Hareket Partisi'nden üzülerek istifa ettiğimi tüm eş, dost, akraba ve seven sevmeyen herkese duyurmak istiyorum. Geldiğimiz 20 yıllık bu süreç, hangi partili olduğumuzun hiç bir önemi olmadığını ayan beyan ortaya koymuştur. Tek gerçeğimiz kimin Atatürk yolunda yürüdüğüdür. Saygı ve sevgilerimle."