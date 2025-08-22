'Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi Sivas’ta!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest kalması talebiyle düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 49’uncusu bugün Sivas’ta gerçekleşiyor.

Onbinlerin miting alanını doldurduğu, CHP Gençlik Kollarının yürüyüşle alana geldiği coşkulu mitingde “Hükümet istifa” sloganları yükseldi.

Mitingde, önce CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nuın mektubu okundu.

İmamoğlu, Doğan tarafından okunan mektubunda şunları söyledi:

“Sevgili Sivaslılar; hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, gençler merhaba! Milli mücadelenin ve Cumhuriyetimizin öncü şehri; aşıklar, ozanlar ve yiğitler diyarı Sivas’a selam olsun. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Her birinizi hasretle kucaklıyorum. Sivas, bu büyük milletin hür ve bağımsız yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği şehirdir. Bundan böyle bu topraklarda yalnızca milli iradenin hakim olacağı, burada ilan edildi. Milli iradeye dayanmayan herhangi bir hükümetin keyfi kararlarına, milletçe baş eğilmeyeceği burada ilan edildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve onunla aynı yolda yürüyenlerin, Eylül 1919’da Sivas’ta ortaya koyduğu ilkeler, bugün de geçerlidir, bugün de değerlidir. Biz de bugün, tıpkı Sivas Kongresi delegeleri gibi, diyoruz ki; ‘Milli iradeye dayanmayan bir hükümetin keyfi kararlarına milletçe baş eğmedik, baş eğmeyeceğiz”

“KENDİSİNE GELİNCE HUKUK VE DEMOKRASİYE SIĞINMAK, RAKİBİ İÇİN İSE HUKUKU VE DEMOKRASİYİ ASKIYA ALMAK DARBECİLİĞİN TA KENDİSİDİR”

“Seçim sandığından çıkan millet iradesini, keyfi kararlarla geçersiz kılmaya, değiştirmeye yönelik her girişim, kimden ve nasıl gelirse gelsin, darbeciliktir. Milyonlarca vatandaşımızın oyuyla işbaşına gelmiş belediye başkanlarını, siyasetin emrine girmiş bir avuç yargı mensubu aracılığıyla tutuklatmak, darbeciliğin ta kendisidir. Kendisini 4 defa yenmiş ve 5’inci kere yenmek üzere milyonların oyuyla aday gösterilmiş olan rakibinin, 30 yıllık diplomasını hukuk dışı yollarla iptal ettirmek, darbeciliğin ta kendisidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanı iken, bugün bana yöneltilen suçlamaların aynılarıyla yargılandı ama bir gün bile tutuklanmadı. Çünkü, hukukun ve demokrasinin gereği budur. Kendisine gelince hukuk ve demokrasiye sığınmak, rakibi için ise hukuku ve demokrasiyi askıya almak darbeciliğin ta kendisidir.”

“İKTİDAR, MİLLİ İRADEYİ HİÇE SAYARAK, KENDİNİ MİLLETE ZORLA DAYATMA HEVESİNDE OLDUĞUNU AÇIKÇA ORTAYA KOYMUŞTUR”

“İktidar, serbest ve adil seçimlere izin vermeye niyeti olmadığını, milli iradeyi hiçe sayarak kendini millete zorla dayatma hevesinde olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Milletimiz, bize karşı nasıl bir yargı kumpası kurulduğunu gördükçe, darbeciliğe karşı meydan meydan direndikçe, iktidar da ‘darbeci siyaset’ yöntemlerinden medet umar hale geldi. Yargı kumpasına, tehdide, şantaja, rehin almaya dayalı darbeci siyasetle bizi esir alabileceklerini sanıyorlar. Bizi değil, ancak şeref ve haysiyetini, vatan ve millet sevgisini yitirmiş zavallıları esir alabilirler. Sadece öylelerini kendi kuklaları haline getirebilirler. Biz tutuklu belediye başkanları ve yöneticileri; gücümüzü, cesaretimizi haklılığımızdan ve milletimizden alıyoruz. Bizi sandıkta yenemediniz, yenemeyeceksiniz. Bizi darbe yöntemleriyle esir alamadınız, alamayacaksınız.”

“İNAN GÜNEY’İ DE ESİR ALAMAYACAKSINIZ”

“Beyoğlu Belediye Başkanımız, Sivas’ın has ve yiğit evladı İnan Güney’i de esir alamayacaksınız. Hepimiz alnımız ak, başımız dik çıkacağız o zindanlardan ve millet, bu yaptıklarınızın cezasını size sandıkta ödetecek. Millet büyüktür. Kendini dev aynasında görenleri, siyaseti mertçe yapmayanları, hukuk tanımayanları kulağından tuttuğu gibi sandığa gömer. Yine öyle olacak. Bir avuç insanın iktidarına karşı, milletin iktidarını kuracağız. Bu cennet vatanda, geçim derdi çekmeden, gelecekten endişe etmeden, hep birlikte, kardeşçe yaşayacağız. Yalnızca birileri için değil, herkes için, her yerde adaleti ve hürriyeti sağlayacağız. Hiçbir güç, bizi yolumuzdan döndüremedi, döndüremeyecek. Tıpkı sizler gibi, benim de inancım, cesaretim, umudum sonsuz. Bir avuç insan kaybedecek, millet kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

ÖZEL: "TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE İÇİN YOLA ÇIKANLARIN ŞEHRİNDEYİZ"

Özgür Özel Cumhuriyet Meydanı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Sivas'ta bir ölçü vardır: Kalabalık çeşmeyi geçerse o parti geliyor demektir. Bugün Sivas'ta çeşmeyi ikiye katladınız, tarih yazıyorsunuz! Teşekkürler yiğidolar! 4 Eylül 1919'da mandacılığa 'hayır' diyenlerin, tam bağımsız Türkiye için yola çıkanların şehrindeyiz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Partimizin ilk kongresi' kabul ettiği Sivas Kongresi'nin yapıldığı topraklardayız. Doğduğumuz yerdeyiz, büyüdüğümüz yerdeyiz! Tarihi tekrar yazmaya devam edeceğiz.

Sivas'ın AKP geldiğinde 755 bin olan nüfusu, 118 bin kayıpla 637 bine düştü. Türkiye 60 milyondan 85 milyona giderken, Türkiye 25 milyon kalabalıklaşırken, Sivas'ın 1 milyonu geçmesi beklenirken, Büyükşehir olması gerekirken, maalesef Sivas'ı 600 bine gerilettiler."

Devam ediyor...