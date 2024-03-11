Millet Partisi İBB Başkan Adayı Hasan Hüsnü Güner gazetemizi ziyaret etti

Millet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hasan Hüsnü Güner, İstanbul İl Başkanı Özcan Yay ve beraberindeki Millet Partisi heyetiyle bugün gazetemizi Şişli’de bulunan binasında ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 16:54
Millet Partisi İBB Başkan Adayı Hasan Hüsnü Güner gazetemizi ziyaret etti
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Gazetemizi ziyaret eden Millet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hasan Hüsnü Gürer, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, Yazıişleri Müdürü Cafer Kurt ve Haber Müdürü Can Uğur ile görüştü. 

AKP iktidarının baskıcı politikalarını eleştiren Güner, partisinin AKP’ye küskün seçmenin oylarına talip olduğunu söyledi. 

Millet Partisi’nin “tam bağımsızlık” ilkesini taşıdığını belirten Güner, mevcut başkanlık sistemine karşı olduklarını aktardı. Güner, İktidarın İstanbul için gündeme getirdiği ve uzmanların şiddetle karşı çıktıkları Kanal İstanbul projesini ise sert eleştirdi. 

"SAHADAN OLUMLU DÖNÜŞLER ALIYORUZ"

Millet Partisi’nin Tekirdağ, Edirne, Sakarya bölgelerinde güçlü adaylar çıkardığını söyleyen Güner, seçim çalışmaları sırasında özellikle bu bölgelerde seçmenden olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti. 

Partisini siyasi yelpazenin sağında veya solunda konumlandırmadığını ve genel bir kitleye hitap ettiklerini aktaran Güner, siyasetin içinde gençlerin ve kadınların önemli görevlerde yer alması gerektiğine de vurgu yaptı.

İSTANBUL İÇİN ÜRETİLEN PROJELER NELER?

İstanbul’un kent bilim kurulu rehberliğinde akılcı yönetimini esas alan bir anlayışla yönetilmesi gerektiğini ifade eden Güner, İstanbul’a yönelik vaat ve projelerini şöyle sıraladı:

-“0-6 yaş arası çocuğu olan tüm annelere toplu taşıma ücretsiz olacak.

-Güneş enerji santralleri ile temiz ve yenilenebilir enerji oranı artacak.

-Her biri 1 milyon metrekarelik 12 yeni “Nefes Bahçesi” ile İstanbul’a 12 milyon metrekare yeşil alan kazandıracağız. 

-Akılcı bir imar planı ve yapılaşmayla depremi risk olmaktan çıkaracağız.

-Planlı şehirleşme ile İstanbul’a göçü engelleyeceğiz. 

-Raylı sistemler ve deniz ulaşımı daha etkin hale getirilerek İstanbul’daki trafik sorununu çözeceğiz.”

Güner, Millet Partisi’nin 10 madde ile İstanbul’da farklı alanlarda yapılacak projelere ilişkin vaatlerini ve kazandıkları takdirde kadrolarda yer alacak isimleri de kapsayan bir seçim bildirgesini de kampanyası esnasında yurttaşlara sunduklarını söyledi. 


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