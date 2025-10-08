Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, askerleri dinledi: Ceza almış bir kişinin 'kurucu liderliğe' vasıflandırılması hukuken doğru değildir

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adı altında başlattığı süreç kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı. Toplantının ilk oturumunda, güvenlik güçlerinin emekli mensupları tarafından kurulan derneklerin temsilcileri dinleniyor.

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı Erdoğan Karakuş, komisyonda yaptığı konuşmada, derneğin şehit aileleri ve gazilerle birlikte kırk yıldır PKK terör örgütü ile mücadele eden kahramanları bünyesinde barındırdığını belirtti. Milletvekillerinin TBMM'de ettiği yemini hatırlatan ve subayların askerlik yemini ile görev anlayışını vurgulayan Karakuş, "Biz subaylar, Türk sancağının şanını canımızdan aziz bilip, icabında vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda hayatımızı feda edeceğimize namusumuz üzerine ant içeriz. Bu yemin, yaşamımızın sonuna kadar geçerlidir. 65 yaşından küçük emekliler, seferde emekli oldukları rütbeden savaşa katılırlar. Yüce Türk milletinin erinden en yüksek rütbelisine kadar, askerlik yemini etmiş olan herkesin vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda hayatını feda edeceğine inancımız tamdır" dedi.

Erdoğan Karakuş, Türkiye'de 50 bin civarında emekli subay bulunduğunu belirterek, derneğin stratejik araştırma merkezi aracılığıyla özellikle güvenlik konularında en doğru kararları verdiklerine inandıklarını söyledi.

Karakuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana hiçbir ayrım yapmadan "kimsesizlerin kimsesi" olduğunu söyledi. Tarihi örnekler vererek Türk kimliğine yönelik tartışmalara değinen Karakuş, şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tamamen etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütünün silah bırakmaya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti suçlanmakta; asker, güvenlik personeli, korucu ve kamu görevlileri dahil on binlerce vatandaşımızın katledilmesine yol açan PKK terör örgütü, gerekçesinin Lozan Antlaşması ve 1924 Anayasası'ndan kaynaklanan 'Kürt inkar ve imha siyaseti' olduğunu iddia etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti ise tarihinin hiçbir döneminde vatandaşlarına ya da herhangi bir insana karşı inkar, imha siyaseti yürütmemiş, soykırım veya asimilasyon uygulamamıştır.

Lozan Antlaşması, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde işgalci ve emperyalist güçlere karşı verilen bağımsızlık savaşı sonucunda imzalanan bir siyasi belgedir ve ülkemizin tapu senedidir. 1924 Anayasası, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu Cumhuriyet yönetiminin ve devrimlerinin temel yasasıdır. Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti; devleti ve milletiyle bölünmez bir bütündür, ulus devlet yapısını ilelebet muhafaza ve müdafaa edecektir."

"SURİYE'DEKİ SİLAHLAR YOK EDİLMEDİKÇE..."

Erdoğan Karakuş, Pentagon'un Irak'a verdiği silahların kaybolduğu iddiaları üzerine yapılan soruşturmaların 2006'da 360 bin silahın yerinin bilinmediğini, 2007 ve 2019 raporlarında ek kayıpların tespit edildiğini; Pentagon denetim raporuna göre 1 milyar dolarlık silahın kaybolduğu ve bu silahların ile ilave gelişmiş mühimmatın Suriye'deki PKK'ya yaklaşık 40 bin tır ve 4 bin uçakla (ortalama 500 bin ton; tahmini değer 15 milyar dolar) sevk edildiği ve bunun Kongre onayı olmadan gerçekleştirildiği yönündeki iddiaları aktardı.

Karakuş, "Suriye'deki silahlar yok edilmedikçe PKK'nın silah bıraktığı söylenemez. Bu silahların ileride Türkiye'ye karşı kullanılma olasılığı da vardır. Başka yerlerde cüzi miktarda imha edilen silahlar, PKK'nın silah bıraktığının kanıtı olamaz. Bu nedenle Suriye'deki silahlar yok edilmedikçe, başka ülkelerin de desteğiyle Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) için kullanılma endişesi devam etmektedir" dedi.

Karakuş, çoğunluğu asker olan, ülke ve millet sevgisi dolu yaklaşık 3 milyon kişinin bu davada canını hiçe sayarak emek verdiğini, ter döktüğünü, yıllarca ömrünü dağlarda geçirdiğini ve PKK terör örgütünü etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Bu nedenle adaletin önemli olduğunu belirten Karakuş, "40 yıldır terörist başı olarak kabul edilip yargılanmış ve ceza almış bir kişinin 'kurucu liderliğe' vasıflandırılması hukuken doğru değildir. Milletimizin büyük çoğunluğunun da aynı görüşü paylaştığını düşünüyoruz. Ayrıca terörden suça bulaşmış kişilerin mutlaka yargılanarak cezalarını çekmeleri, kısmi veya genel af kapsamına alınmamaları gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATACAK BİR ADIM ATILMAMALIDIR"

Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) Genel Başkanı Şeref Çayırtepe, komisyonda yaptığı konuşmada şehit ve gazileri rahmet ve şükranla andı. Vatanı ve bayrağı canları pahasına koruyacaklarını vurgulayan Çayırtepe, şöyle konuştu:

"'Terörsüz Türkiye' süreci, geçtiğimiz yasama döneminde siyasi parti liderlerinin peş peşe en üst perdeden açıklamalarıyla başlamıştır. Terörün tamamen sona erdirilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kalıcı huzura kavuşması hedefleyen bu süreci sonuna kadar destekliyoruz. Milletimizin arasına örülen duvarları yıkıp, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi perçinlemenin zamanı çoktan gelmiştir. Sürecin hiçbir aşamasında şehitlerimizin ruhunu incitecek veya gazilerimiz ile şehit yakınlarını hayal kırıklığına uğratacak bir adım atılmamalıdır.

Devletimizin asla yanlış yapmayacağına inanıyoruz. Yıllarca terörle yakından mücadele eden dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şehit Eşref Bitlis Paşa'nın direktifleri doğrultusunda, sadece Jandarma Genel Komutanlığı'nda terörle mücadele etmek amacıyla alınan uzman jandarmalar, devletimize her daim güvenmiş ve güvenmeye devam etmektedir. Derneğimizin üyeleri ile şehit ailelerimiz ve gazilerimiz süreci sükunetle takip etmektedir."

"TÜRKİYE'DE ASLA KÜRT SORUNU YOKTUR; TERÖR SORUNU VARDIR"

Çayırtepe, Türkiye'de Kürt sorunu olmadığına, sorunun terörden kaynaklandığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de asla Kürt sorunu yoktur; terör sorunu vardır. Çünkü bugün bir kez daha gördüm ki bazı kesimler, bunu bir Kürt meselesi, Kürt sorunu diye tutturmuş. 40 yılı aşkın süredir binlerce insanın ölmesine sebep oldular. Peki, Kürt sorunu dediğimiz şey tam olarak nedir? Biz anlamadık. Bölgede sizlerle birlikte yaşayan ve görev yapan insanlar olarak soruyorum: Anayasamızda Türk ve Kürtlere ayrı maddeler mi var? Hakim karşısına çıktığınızda bir Kürt vatandaşına 'Sen Kürtsün, al sana on katı ceza' mı deniyor? Vergi dairesine gittiğinizde Kürt vatandaşlarımızdan on katı vergi mi alınıyor? Bir Kürt evladı okumak istediğinde, çalıştığında veya üniversiteyi kazandığında, 'Sen Kürtsün' diyerek üniversitenin kapısından mı çeviriliyor?

Bu ülkede çalışıp, üretip, para kazanmak isteyen hangi Kürt vatandaşa devletimiz engel olur? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne baktığımızda, terör örgütüyle ilişkili olmasına rağmen azımsanmayacak sayıda vekil temsil hakkına sahiptir. Kırmızı plakalı araçlara binip devletimizin tüm imkanlarını eşit şekilde kullanmaktadırlar. Aynı coğrafyada, aralarında etnik köken, meslek ve meşrep ayrımı yapılmaksızın, kardeşçe ve huzur içinde yaşayan tüm vatan evlatlarına Türk milleti diyoruz. Bizler bin yıldır yan yana, omuz omuza yaşadık. Bu milletin kardeşliğini hiçbir terör örgütü ve dış mihrak bozamayacaktır. Bugün hepimizin yüreğinde tek bir ideal var: 'Terörsüz Türkiye.'

"Terörist başı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını ve teröre bulaşan kişilere kısmi veya genel af getirilmesini asla kabul etmiyoruz"

EMUJAD Başkanı Şeref Çayırtepe, komisyonda PKK'nın bazı unsurlarının silah bırakmasının önemli olduğunu vurgulayarak, bir terör liderinin Kürt vatandaşların temsilcisi olarak gösterilmesinin kardeşliğe zarar vereceğini söyledi. Devletin kararlı mücadelesiyle PKK'nın zayıfladığını ancak uzantıların silah bırakmadığını hatırlatan Çayırtepe, terör propagandasından arınmanın; savunma, eğitim ve vatandaş refahına odaklanmayla mümkün olacağını, milli çıkarların siyasi hesapların önüne konulması gerektiğini belirtti. Çayırtepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Korkumuz, sadece eli kanlı teröristlerin cezasız kalmasıdır. Eğer sürecin sonunda teröristler cezasız kalırsa, bu ülke için canını vermeye hazır olanlar 'ben neden fedakarlık yapayım?' demez mi? Şehit aileleri ve gaziler bu sürecin sonuçları konusunda derin kaygılar taşımaktadır. Kamuoyunda 'eşit yurttaşlık' ve 'anadilinde eğitim' başlıkları altında masummuş gibi gösterilen taleplerin tamamını Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesine ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne yönelik bir tehdit olarak görüyoruz.

Ülkemiz için şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, evlatlarını, eşlerini ve babalarını ömürlerinin baharında kaybetmişlerdir. Suç işleyen, kurşun sıkan, bomba atan—askeri, polisi, öğretmeni veya vatandaşı öldüren—herkes en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını ve teröre bulaşan kişilere kısmi veya genel af getirilmesini asla kabul etmiyoruz. Komisyonun anayasamızla ilgili bir değişiklik teklifi yapılmayacağı konusunda siyasi partilerin ortak mutabakatı memnuniyet vericidir; ancak terörle mücadele yasasında da değişiklik yapılmamasını talep ediyoruz."