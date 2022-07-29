'Mobbing' iddialarıyla gündem olmuştu: Nükhet Hotar bir dönem daha rektörlüğe atandı
Hakkında YÖK'e verilen 50 farklı şikayet dilekçesi bulunan DEÜ rektörü Nükhet Hotar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle aynı göreve yeniden atandı
4 yıl önce Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Nükhet Hotar'a bu görevdeki ikinci dönemi için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden onay geldi.
Hotar, kararla ilgili açıklamasında şöyle dedi:
"Gönülden bağlı olduğum araştırma üniversitemize ikinci kez beni rektör olarak atayan muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Bundan 4 yıl önce göreve geldiğimde düzenlediğimiz ilk basın toplantısında 'Bugün benim için çok özel, anlamlı ve heyecanlı bir gün' ifadelerini kullanmıştım. O günkü heyecanımı bugün de yaşıyor; her şeyimi borçlu olduğum üniversiteme dört yıl daha hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum."
AKP'nin kurucuları arasında yer alan Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ), “adrese teslim kadro”, “mobbing” ve daha birçok tartışma ile gündeme gelmişti. YÖK tarafından bir soru önergesi üzerine verilen yanıtta Rektör Prof.Dr. Hükhet Hotar hakkında farklı kişiler tarafından çeşitli tarihlerde gönderilen toplam 50 adet şikayet dilekçesi bulunduğu belirtilmişti. YÖK'ün yanıtında bu şikayet dilekçelerinden 45'inin incelendiği ve yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığı kaydedilirken, 5 adet şikayetin incelemesinin devam ettiği, 1 adet de ceza soruşturması bulunduğu ifade edilmişti.
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