MSB'den 'SDG' açıklaması: 'SDG'nin kışkırtıcı ve bölücü tavırları süreci akamete uğratmaktadır'

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi. Aktürk, 14 Ağustos 1974'te Kıbrıs Türk’üne yönelik saldırılara son vermek amacıyla gerçekleştirilen 2’nci Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümünde şehitleri ve gazileri andı.

"1 PKK'LI TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU"

Terörle mücadeleye ilişkin Aktürk, "Bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin (TSK) devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında son bir haftada; barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen, teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir" bilgisini verdi.

"YASA DIŞI YOLLARLA GEÇMEYE ÇALIŞAN 6’SI TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU OLMAK ÜZERE 349 ŞAHIS YAKALANDI"

Aktürk, hudut güvenliğine ilişkin, "7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede güvenliğin tesis edildiği hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6'sı terör örgütü mensubu olmak üzere 349 şahıs yakalanmış, 778 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 845, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 45 bin 937 olmuştur. Yine bu hafta içerisinde Iğdır hudut hattında 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" dedi. Tuğamiral Aktürk, Suriye harekat alanlarında gerçekleştirilen tünel imha faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 212 kilometre Tel Rıfat’ta, 327 kilometre Menbic bölgesinde olmak üzere toplam 539 kilometre uzunluğundaki tünellerin imha edildiğini bildirdi.

Pakistan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutlayan Aktürk, İsrail'in Gazze'yi yaşanmaz hale getirerek, Filistinlileri kendi topraklarından göçe zorlayarak insani krizi daha da derinleştirdiğini söyledi. Aktürk, "Bu bağlamda tüm sorumluları ve uluslararası toplumu bağlayıcı ve etkin kararlar almak için göreve çağırıyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in programına ilişkin bilgi veren Aktürk şöyle konuştu:

"Sayın Bakanımız hafta içerisinde; 7 Ağustos'ta TBMM'de Samsun'a İstiklal Madalyası Takdim Töreni’ne iştirak etmiş, Aynı gün, Sayın Cumhurbaşkanımızın Senegal Başbakanı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirdiği görüşmeye refakat ederek Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı ile Askeri Mali İş Birliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Değişiklik Protokolü’nü imzalamıştır.

8 Ağustos'ta, Sayın İçişleri Bakanımız ve MİT Başkanımız ile Bakanlığımızda bir araya gelen Sayın Bakanımız, ardından Meclis’te düzenlenen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı’na katılarak komisyon üyelerini bilgilendirmiştir. 11 Ağustos’ta Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı'nı ağırlayan, 12 Ağustos'ta Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ile Hakkari'ye giderek çeşitli temas, ziyaret ve görüşmelerde bulunan Sayın Bakanımız, dün Suriye Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Genel İstihbarat Başkanı ile Bakanlığımızda bir araya gelmiş; ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmenin ardından Suriye Savunma Bakanı ile Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası'nı imzalamıştır."

Tuğamiral Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na muhtelif miktarda MİLKED Elektronik Destek Sistemi’nin (3A3) muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındığını bildirdi.

"SURİYE'NİN SİYASİ BİRLİĞİNİ VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNUYORUZ"

MSB kaynakları, Suriye’deki son duruma ilişkin sorular üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"10 Mart 2025 tarihinde Suriye hükümeti ile terör örgütü SDG arasında imzalanan mutabakattan bu yana terör örgütü SDG, anlaşma şartlarının hiçbirisini yerine getirmemiş, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü bozacak girişimlere devam etmiştir. Son olarak terör örgütü SDG’nin 8 Ağustos'ta Haseke’de düzenlediği konferansta dile getirdiği ayrılıkçı söylemler Suriye hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymamaktadır. Suriye hükümeti, ülke sınırları içerisinde tüm etnik, dinsel ve mezhepsel ayrılıkları sona erdirecek, kapsayıcı ve bütünleştirici bir anlayış sergilerken terör örgütü SDG'nin kışkırtıcı ve bölücü tavırları süreci akamete uğratmaktadır. Suriye Hükümetinin 'Tek Devlet, Tek Ordu' çağrıları, bölgede uzun yıllardır beklenen huzur ve istikrar ortamı için elzemdir. Beklentimiz imzalanan mutabakata tam olarak uyulması ve sahada bir an önce tatbiki ile istikrarlı, huzurlu, güvenli ve terörsüz Suriye’nin inşasıdır. Biz en başından itibaren Suriye’nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü savunuyoruz ve bunu savunmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda dün imzalanan ortak eğitim ve danışmanlık mutabakat muhtırası ile bu isteğimizi bir adım daha ileri taşımış bulunuyoruz."

"SURİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİNE DESTEK SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Suriyeli mevkidaşıyla imzaladığı "Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası"nın içeriğine ilişkin sorular üzerine kaynaklar, şu bilgileri paylaştı:

"Suriye'nin terörle mücadelesine destek, savunma ve güvenlik kapasitesini artırma yönünde kararlılığımızı daha önce defalarca ifade etmiştik. Bu kapsamda 13 Ağustos 2025 tarihinde Savunma Bakanları tarafından ‘Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası’ imzalandı. Bu imzayla işbirliği alanında kayda değer bir adım daha atılmış oldu. Söz konusu Muhtıra ile askeri eğitim ve iş birliğinin koordinesi, planlanması, danışmanlık ile bilgi ve tecrübe paylaşımı, savunma ihtiyaçları doğrultusunda askeri teçhizat, silah sistemleri, lojistik malzemeler ve ilgili hizmetlerin tedarikinin sağlanması ve ihtiyaç halinde kullanımına yönelik teknik destek ve eğitim verilmesi hususları hedeflenmiştir. TSK'nın sahip olduğu bilgi birikimi, tecrübe ve deneyimi ile Suriye’nin terörle mücadelesine destek sağlamaya, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya devam edeceğiz."

"ASILSIZ İDDİALARA İLİŞKİN YASAL SÜREÇ KURUMSAL VE ŞAHSİ OLARAK İVEDİLİKLE BAŞLATILDI"

Bakanlık kaynakları, terfi eden bazı askerlerin diplomalarının eksik olduğuna ilişkin basında yer alan iddialar üzerine şunları kaydetti:

"Bakanlığımızı ve TSK'yı hedef alan, gerçeklikten uzak, maksatlı ve sistematik dezenformasyon çabalarını yakından takip etmekteyiz. Şan ve şerefle görev yapan personelimizin fedakarca mücadelesini gölgelemeye yönelik bu kirli bilgi operasyonları, ne ahlaki ne de vicdani ne de etik değerlerle bağdaşmamaktadır. Tamamı yalan ve yanlış, bilerek ve isteyerek TSK'yı yıpratma amacı taşıyan haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir. TSK'yı yıpratmak, halkın gözünde itibarını zedelemek ve suni gündemler amacıyla gündeme getirilen bu asılsız ve yanıltıcı iddia ve söylemlere ilişkin yasal süreç kurumsal ve şahsi olarak ivedilikle başlatılmıştır."