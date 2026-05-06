Muhalefet, 'varlık barışı' teklifine tepki gösterdi: 'Ülke baron cumhuriyetine döner'

İçerisinde, kayıt dışı para, altın, döviz, menkul kıymet gibi varlıkların banka veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde hiçbir vergi incelemesine tabi tutulmamasını öngören düzenlemenin de yer aldığı “torba teklif” TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. Toplantı başlamadan önce açıklamalarda bulunan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, düzenleme ile “kırmızı bültenle” aranan uluslararası suç örgütü liderlerinin, “kumar baronlarının”, ülkeye davet edilmesine olanak sağlandığını söyledi. Türkiye’nin “gri listede” olduğu dönemde kırmızı bültenle aranan suç örgütü liderlerinin, uyuşturucu, kumar baronlarının ülkede cirit attığını belirten Akay, daha sonra elinde tuttuğu listeyi yere serdi.

LİSTE 10 KAT UZAR

Akay, bunun Türkiye’de yakalanan uluslararası çete liderlerinin 20 metrelik listesi olduğunu, teklifin yasalaşması ile listenin 10 kat daha uzayacağını, ülkenin “kara para cennetine” dönüşeceğini söyledi. Akay, şöyle devam etti:

“Bunlar ülkemizde tekrar cirit atmaya devam edecek. Bu suç örgütü liderlerinin ülkemize davet edilmemesi, kara para aklama yöntemleriyle ülkemizin sıkıntıya girmemesi lazım. Gri listeye girmemek için önlemlerin alınması ve ilgili maddenin çekilmesi gerekiyor. Zaten ekonomik çöküntü içindeyiz. Ülkemiz daha sıkıntılı günlere doğru gidecektir. Doğrudan sermaye için güvenilir ülke olmamız lazım. Hukuk sisteminin, adalet sisteminin, ekonomide istikrarın mutlaka sağlanması gerekiyor.”

''KİMSE SİZE GÜVENMEZ''

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, “yangından mal kaçırır” gibi yeni bir “torba teklifin” getirildiğini söyledi. Ağbaba, “Burada kayıt dışı ya da kara paranın da gelebileceği ihtimalini görüyoruz. Bir yandan büyük hukuksuzluklara imza atacaksınız, insanların mallarına çökeceksiniz, diğer yandan insanlara ‘parayı buraya getirin’ diyeceksiniz. Kimse size güvenmez” dedi. Ağbaba, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, işadamlarının mallarına el konulduğunu anımsattı.

''DÜNYA ALEM BİLİYOR''

“Herkes biliyor ki, dünya alem biliyor ki bu dönem işadamları paralarını yurt dışına götürüyorlar. Yunanistan’dan, Londra’dan ev alanları izliyoruz” diyen Ağbaba, daha sonra “Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluğunu paylaşmak istiyorum” sözleriyle elindeki pankartları gösterdi. İstanbul Beykoz’da Boğaz'a cepheli, yıllardır atıl vaziyette olan 117 bin metrekarelik arsanın satıldığını belirten Ağbaba, şu iddialarda bulundu:

“Önce Ciner’in mal varlığına el konuldu. Kayyım atandı. Bu süreçte niye el konuldu diye düşünülürken, anlaşıldı ki bir hinlik var. Bu arsa 171 milyon dolara satıldı. İktidara yakın bir holdinge satıldı. 585 milyon dolar bir satış olması gerekirken, 171 milyon dolara satıldı. 300 milyon dolar bir yolsuzluk var.”

''KARA PARA CENNETİ...''

Ağbaba, daha önce 8 kez “varlık barışı” düzenlemesi yapıldığını belirterek, parayı getirenlerin ise “uyuşturucu baronları” olduklarını iddia etti. “Maalesef Türkiye kara para cennetine çevrilmek isteniyor” diyen Ağbaba, yurtdışından gelen paralara sıfır vergi uygulanacağını söyledi.

''MEŞHUR SİYASETÇİLER...''

Ağbaba, “Para kimin acaba ? Acaba yıllardan beri tartışılan meşhur, ismi çok bilinen siyasetçilerin parasının aklanacağıyla ilgili ciddi kuşkularımız var” dedi.

''ZURNANIN ZIRT DEDİĞİ''

Türkiye’nin gri listeye girme tehlikesi olduğunu belirten Ağbaba, “İnceleme dışı bırakılmış, yeni bir para girişi sistemi kuruluyor. Esas amaç kayıtdışı elde edilen iktidar sahiplerinin kazançlarını kayıt altına almak ve gelecek iktidarda yani CHP iktidarında bu siyasetçilerin aklamış oldukları paranın hesabının sorulmamasını sağlamak. Burada zurnanın zırt dediği, bizim dikkat çektiğimiz nokta budur” dedi.

''BARON CUMHURİYETİ''

Ağbaba, “baronların” ülkeye geleceklerini, Türkiye’nin adeta “baron cumhuriyetine” dönüşeceğini savundu. Ağbaba, “Sen buradaki sineklerle uğraşırken, bataklığı buraya getiriyorsun. Türkiye bataklık haline geliyor. Ülkeyi yönetemiyorlar, ekonomi çökmüş durumda” diye konuştu. Komisyondaki görüşmeler sırasında muhalefet partileri teklife yönelik sert eleştirilerini sürdürdü.

''18 SENEDE 9. KEZ''

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale de şunları söyledi:

“Varlık barışı dediğiniz şey şu: 18 senede 9. kez kaynağı belli olmayan, kazancın kaynağı belli olmayan varlıkları siz affediyorsunuz. Şimdi, 18 senede 9. kez varlık barışı getiriyorsanız insanları vergiye gönüllü uyuma hazırlayamazsınız, tam tersi olur. Düşünebiliyor musunuz, iki senede bir siz ‘Vergiden kaçındığınız, vergilendirmediğiniz, yastık altında tuttuğunuz, beyan etmediğiniz varlıkları siz getirin, ben bunlardan herhangi bir şekilde hesap sormayacağım, vergi de almayacağım.’ diyorsunuz. Böyle bir ortamda, 18 senede 9. kez varlık barışının geldiği bir ortamda insanları, şirketleri vergi vermeye, doğru bir şekilde vergiyi ödemeye gerçekten ikna edebilir misiniz ? Hayır.”