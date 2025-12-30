Muharrem İnce'den IŞİD'le çatışma sonrası yargıya çağrı: 'Yalova'da böyle illegal onlarca yapı var, belediye başkanı milletvekili giremiyor'

CHP'li Muharrem İnce, kendisinin de memleketi olan Yalova’da dün 3 polisin şehit düştüğü IŞİD saldırısına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul, Kocaeli ve Bursa'ya yakın olması nedeniyle uyuşturucu çetelerinin, mafyanın ve terör örgütlerinin karargahı konumuna geldiğini söyleyen İnce, büyük kentlerde terör eylemleri için Yalova’nın "dinlenme ve eğitim" karargahı olarak kullanıldığına dikkat çekti.

İnce, "Yaşadığımız bu talihsiz olayda düşünün o bölge ben evime giderken ki her 10 günde 15 günde bir Yalova'ya geliyorum, köyüme gidiyorum. Ailem orada. Yaşanan çatışmanın 50 metre önünden geçiyorum her 10 günde bir. Yani o terör yuvasının önünden yıllardır geçiyormuşum ben. Farkında değiliz" dedi.

"BELEDİYE BAŞKANI, MİLLETVEKİLİ GİREMİYOR, İÇERİDE NE OLUYOR?"

Yalova’da halihazırda denetlenmeyen yapılar olduğunu söyleyen İnce, şunları ifade etti:

"Yalova'da şöyle yapılar var. Ben Yalova Cumhuriyet Başsavcısı'na ve Türkiye'deki bütün savcılara sesleniyorum. Yani böyle devasa yapılar var. Etrafı tel örgülerle çevrilmiş, betonla çevrilmiş, ulaşılamaz, erişilemez. Muhtar giremiyor örneğin. Belediye başkanı giremiyor. Ben kapısını çalıyorum, açan yok. Mesela bir köyde imar yoksa o köyde işte 5 dönüm bir arazi en az 5 dönüm olmak şartıyla 75 metrekarelik bir ev yapabilirsiniz. 75 de üst katını yaparsınız 150 metrekare. Adam 5 dönüm araziye 5 dönüm yapı yapmış. Tamamını kullanmış. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir yapılaşma yok. Yani bu ülkenin özel idaresi bunu görmüyor mu? Bu ruhsatı kimden alıyorlar? Hangi bakanlık veriyor? Savcılar bunu görmüyor mu? Yani görmüyorlarsa benden yardım talep etsinler. Onları getireyim. Yani nereyi görmek istiyorlarsa ben şu anda 10 tane gösterebilirim yani bu tür yapılar. Denetimsiz, ürkütücü. Suçlayıcı da konuşmak istemiyorum. Ama kuşkularım var buralarla ilgili. Kuşkularım var. Denetimi olması lazım buranın. Ne yapılıyor içeride ne oluyor? Bilmiyoruz. Muhtar giremiyor, belediye başkanı giremiyor, milletvekili giremiyor. Buraların denetlenmesi lazım. Yalova bu şaibeli durumdan kurtulmalıdır. Yalova'daki devlet yetkililerini, valisini, emniyet müdürünü, jandarma komutanını, savcıları göreve davet ediyorum."

"'O CEMAATE, BU TARİKATA DOKUNMA' OLMAZ"

İktidarın cemaat ve tarikatlara yönelik tutumunu eleştiren İnce, 3 polisin şehit edildiği bölgeye dair daha öncede bilgisi olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Yalova'da bu tür yerleri eğer bilmiyorlarsa ki biliyorlar bence ama şunu yapmasınlar: 'Bunlar sakallı çocuklar. Bunlar Müslüman çocuklar' deyip geçiştirmesinler. FETÖ'ye de böyle yaptılar. Sonra FETÖ'cüler darbe yapmaya kalktı. Sakalına bakarak kimseyi masum ilan etmeyin. Saç tıraşına bakarak, kulağında küpesine bakarak kimseyi terörist ilan etmeyin. 'Sorgulayın' diyorum. FETÖ'de düştükleri tuzağa yeniden düşüyor bu iktidar. 'Aman o cemaate dokunma, aman bu tarikata dokunma'... Böyle bir şey olmaz. Merdiven altı, kaçak, illegal onlarca yapı var bu Yalova'da. Yani bana deseydi ki, bu ülkenin bir yetkilisi 'Yalova'da üç yeri aramak istiyorum. Nereyi arayayım?' deseydi çatışmanın olduğu yeri sayardım ben. Oradan geçip gidiyorum ben yani. Denetimsiz, kaçak. Buradan geçiyorum ben zaten. Yani düşünsenize her gün kullandığım güzergah diyorum. Yalova bunlarla anılmamalıdır."