Muharrem İnce'den Erdoğan'a 'enflasyon' tepkisi: 'Ağlamayı bırak'
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz dolayısıyla yayınladığı video mesajda 'enflasyon' vurgusuna tepki gösterdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıldönümünde yayımladığı mesaja tepkiler gelmeye devam ediyor.
Erdoğan, mesajında 'enflasyon' vurgusu yaparken "Salgın ve savaş şartlarının tetiklediği enerji başta olmak üzere, küresel emtia fiyatlarındaki fahiş artışın hızlandırdığı enflasyon sadece bizim değil, tüm dünyanın sorunudur. İnşallah uzunca bir süredir hep yaptığımız gibi bu türbülanstan da ilk çıkan ülkelerin başında geleceğiz. Böylece, 15 Temmuz’un devamı olarak gördüğümüz bir badireyi daha geride bırakarak büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda mücadeleye devam edeceğiz" dedi.
İNCE'DEN ERDOĞAN'A: AĞLAMAYI BIRAK
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Erdoğan’ın yüksek enflasyonu 15 Temmuz’un devamı olarak gördüğü yönündeki ifadelerine sosyal medya hesabından cevap verdi.
Türkçe Olimpiyatları ve 15 Temmuz şehitleri anısına basılan madeni paraları paylaşan İnce, “15 Temmuz'un nedeni de enflasyonun nedeni de sensin. Ağlamayı bırak” dedi.
15 Temmuz’un nedeni de enflasyonun nedeni de sensin. Ağlamayı bırak. pic.twitter.com/EmkJuv7sK3— Muharrem İNCE (@vekilince) July 15, 2022
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