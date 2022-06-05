Muharrem İnce ile Cemal Enginyurt arasında sert polemik!
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt arasında, MHP lideri Bahçeli ile görüşme ve tazminat polemiği yaşandı.
Demokrat Partili Cemal Enginyurt, Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Enginyurt, mesajında “Muharrem İnce, Sayın Bahçeli ve Cumhur İttifakına saldırdığı dönemlerde, Sayın Bahçeli ve Cumhur İttifakına sahip çıkarak İnce’ye sert sözler ettiğim için milletvekili maaşıma haciz konulurken, İnce, MHP Genel Merkezindeydi. Yorum sizlerin” ifadelerini kullandı.
Muharrem İnce, Sayın Bahçeli ve Cumhur İttifakına saldırdığı dönemlerde, Sayın Bahçeli ve Cumhur İttifakına sahip çıkarak İnce'ye sert sözler ettiğim için Milletvekili maaşıma haciz konulurken.— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) June 4, 2022
İnce,MHP Genel Merkezindeydi.
Yorum sizlerin.
İNCE’DEN ENGİNYURT’A: ÇARPITMA
Cemal Enginyurt’un mesajı sonrası bir paylaşım da Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’den geldi.
İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Şov için iPhone kıran, sonra kırmadım demoydu diye tornistan yapan Cemal, sert sözler söylediğin için değil hakaret ettiğin için tazminat ödemeye mahkum oldun. Çarpıtma! Ben DP dahil 19 partiye tarım, gıda, pahalılık için mektup yazdım, randevu veren 7 parti ile de görüştüm” dedi.
Şov için iPhone kıran, sonra kırmadım demoydu diye tornistan yapan Cemal, sert sözler söylediğin için değil hakaret ettiğin için tazminat ödemeye mahkum oldun. Çarpıtma!— Muharrem İNCE (@vekilince) June 4, 2022
Ben DP dahil 19 partiye tarım, gıda, pahalılık için mektup yazdım, randevu veren 7 parti ile de görüştüm.
Enginyurt ise İnce'ye yanıt vererek, "Sana ve hakareti meslek edinen trollerine gerekeni söylemekten geri kalmam. Tabi ki hakaret ettiğim için ödedim tazminatı. Senin o gün söylediklerine karşılık verdim. Tornistanı sen iyi bilirsin. Adam kazandı diyen sen değilmisin. Kazanamasan Tavukçuluk yapacaktın ne oldu?" ifadelerini kullandı.
Sana ve hakareti meslek edinen trollerine gerekeni söylemekten geri kalmam.— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) June 4, 2022
Tabi ki hakaret ettiğim için ödedim tazminatı.
Senin o gün söylediklerine karşılık verdim.
Tornistanı sen iyi bilirsin.
Adam kazandı diyen sen değilmisin.
Kazanamasan Tavukçuluk yapacaktın ne oldu? https://t.co/4hDgnxwg82
İNCE, BAHÇELİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Muharrem İnce; 1 Haziran’da, artan gıda fiyatları, tarımsal sulamada yaşanan sıkıntılar sonucu ortaya çıkan açlık ve kıtlık tehlikesine karşı çözüm önerilerini içeren ‘Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği Raporu’nu görüşmek üzere, ‘Ortak Akla Çağrı’ mektubuna karşılık veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmüştü.
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