Muharrem İnce'den Yılmaz Tunç'a 'huzur' yanıtı: 'Şimdi huzursuzluk sırası sizde'

Yayınlanma: 21.03.2025 - 17:45

Güncelleme: 21.03.2025 - 17:45

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarına tepki gösterdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanı konuşmuş, ‘milletin huzurunu bozmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz’ demiş. Heeeeey Adalet Bakanı, millette huzur mu bıraktınız? Memlekette huzuru olan yalnız siz ve yandaşlarınızdır. Şimdi huzursuzluk sırası sizde!"