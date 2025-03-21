Muharrem İnce'den Yılmaz Tunç'a 'huzur' yanıtı: 'Şimdi huzursuzluk sırası sizde'
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "Milletin huzurunu bozmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz" ifadelerine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarına tepki gösterdi.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Adalet Bakanı konuşmuş, ‘milletin huzurunu bozmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz’ demiş. Heeeeey Adalet Bakanı, millette huzur mu bıraktınız? Memlekette huzuru olan yalnız siz ve yandaşlarınızdır. Şimdi huzursuzluk sırası sizde!"
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