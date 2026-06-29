Murat Emir’den Böcek ve Yalım’ın iddialarına sert yanıt: 'Ucuz dizi senaryolarıyla karşı karşıyayız'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdikleri ifadelerde seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında ortaya atılan iddialara sert tepki gösterdi.

Emir, iddiaların baskı ve şantaj sonucu gündeme getirildiğini savunarak, "O ucuz dizi filmlerindeki, hayal gücünü zorlayan iftiralarla karşılaşıyoruz" dedi.

"HAYAL GÜCÜNÜ ZORLAYAN İFTİRALAR"

Murat Emir, Böcek ve Yalım'ın ifadelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Her türlü şantajla ve tehditle iftiralar attırıyorlar ama bir türlü tahliyeler gelmiyor. Tahliyeler gelmedikçe tehditler ve şantajlar da devam ettiği için artık o ucuz dizi filmlerindeki, o hayal gücünü zorlayan iftiralarla karşılaşıyoruz.

10 milyon dolarlık Sikorsky'ler mi dersiniz, bir banknot üzerinden milyonlarca doların gönderilmesi mi dersiniz? Saçma sapan iddialar... Bunlarla, bu pespayelikle Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarını kirletebileceklerini ve bunun üzerinden yeni operasyonların altyapısını yapabileceklerini sanıyorlar.

Kendinize gelin, ciddi olun. Deli saçmalığıyla uğraşmayın, gerçeklerle uğraşın. Memleketin sorunlarıyla uğraşın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu bu durumu nasıl çözeceğinizi düşünün. Partinizi nasıl kurtaracağınızı düşünün. Dolayısıyla bu saçmalıklardan, başka bir ülkede yaşasak gülüp geçeceğimiz ama gerçekten sahipleri adına ve o tehditleri yapanlar adına utanacağımız bu senaryolardan artık vazgeçsinler."

"BİRİLERİ BİR ŞEY HAZIRLIYOR"

Emir, açıklamasında demokratikleşme başlığı altında yürütüldüğü belirtilen yasa çalışmalarına da değinerek CHP ile bu konuda herhangi bir temas kurulmadığını söyledi.

Sürecin kapalı yürütüldüğünü savunan Emir, şunları kaydetti:

"Diğer bir konu demokratikleşmeyle ilgili. Böyle bir yasa çalışması olduğunu basından öğreniyoruz. Bugüne kadar bizimle yapılmış herhangi bir temas, herhangi bir iletişim, herhangi bir iş birliği çabası söz konusu değildir. Bir şeylerin pişirildiğini anlıyoruz; sınırlarını, nereye kadar gideceğini, kriterlerini bilmiyoruz.

Birileri bir şeyler hazırlıyor. Başkanlık sisteminin, bu tek adam rejiminin zaten gerçeği budur. Birileri bir şeyler hazırlar, bazı planlar yapar, bazı kirli hesaplar yapar ve oradan gelir; bir şekilde Türkiye'ye dayatır, Meclis'e dayatır."

"BARIŞ ADALETSİZ VE HUKUKSUZ OLMAZ"

CHP'nin komisyon raporunda yer alan görüşlerin arkasında olduklarını vurgulayan Emir, demokratikleşme ve barış sürecinin hukuk devleti ilkeleriyle birlikte yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Emir, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Getirsinler, görelim. Ama bir kez daha söyleyelim ki Türkiye'de eğer barış gerçekten inşa edilecekse adaletsiz olmaz, hukuksuz olmaz, demokrasisiz olmaz. Biz bunları komisyona otururken de, komisyon sırasında da, komisyon raporumuzda da açıkça söyledik.

'Efendim, biz bildiğimizi yapalım, demokrasi bir başka bahara...' Olmaz. Hepsini birden yapacağız. Raporumuza yazmışız; 'eş zamanlı yapacağız' demişiz. Biz imzamızın arkasındayız, sözümüzün arkasındayız, duruşumuzun arkasındayız. Biz bu ülkede terörün kalıcı olarak bitmesi için elimizden geleni yapmaya, her türlü özveride bulunmaya hazırız.

Ama muhataplarımızın da artık Türkiye'de bu kadar hukuksuzluğun, bu kadar adaletsizliğin, bir darbe sürecinin ve Anayasa'nın sürekli ihlal edilmesinin, Anayasa'nın ayaklar altına alınmasının son bulması gerektiğini ve bunun için de komisyon raporunda yazdığımız gibi eş zamanlı adımlar atılması gerektiğini anlamasını bekliyoruz."

NE OLMUŞTU?

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdikleri ifadelerde seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında çeşitli iddialarda bulundukları öne sürüldü.

İddialar arasında, Özel'in kendisinden çift motorlu Sikorsky helikopter talep ettiği, İmamoğlu'nun ise adaylık sürecinde para istediği yönündeki ifadeler yer aldı.