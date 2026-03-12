Murat Emir'den 'Halkbank' açıklaması: 'Ortada zafer değil, zamana yayılmış bir tehdit var'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.03.2026 15:49:00
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Halkbank davasının ertelenmesini ‘diplomasi zaferi’ diye pazarlıyorlar. Oysa ortada zafer değil, zamana yayılmış bir tehdit var. ABD davayı kaldırmadı, bankamıza dış denetçi adı altında fiili bir kayyum dayattı. İsrail-İran gerilimi tırmanırken bu dosyanın nasıl kullanılacağı da ortada. ‘Ne istersek yapıyorlar’ diyen dostunuz Trump ile sürdürdüğünüz çürük diplomasinin bedeli Türkiye’nin finansal egemenliğini pazarlamak olmuştur. Gerçek budur” açıklamasını yaptı.

“Halkbank davasının ertelenmesini ‘diplomasi zaferi’ diye pazarlıyorlar. Oysa ortada zafer değil, zamana yayılmış bir tehdit var. ABD davayı kaldırmadı, bankamıza dış denetçi adı altında fiili bir kayyum dayattı. İsrail-İran gerilimi tırmanırken bu dosyanın nasıl kullanılacağı da ortada. ‘Ne istersek yapıyorlar’ diyen dostunuz Trump ile sürdürdüğünüz çürük diplomasinin bedeli Türkiye’nin finansal egemenliğini pazarlamak olmuştur. Gerçek budur.”

