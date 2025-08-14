Murat Ongun'dan 'Mücahit Birinci' açıklaması: ‘Dava açacağım; görünen o ki, yalnız değil’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "AK Parti, kuruluş yıldönümü hediyen geliyor. Tayyip Bey, 'Turpun büyüğü heybede' diyorsun ya, heybede tutmayacağım, AK Toroslar çetesi çöküyor, AK Parti çöküyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamasının ardından söz konusu ‘hediye’yi açıklayan Özel, AKP'de çeşitli görevlerde bulunmuş Mücahit Birinci'nin İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki'yi tutuklu olduğu sırada ziyaret ettiğini ve "Bu ifade tutanağını imzala, 2 milyon dolar ver, tıpış tıpış git" dediğini söyledi.

19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan ve aynı operasyon kapsamında tutuklu bulunan Murat Ongun da sosyal medya hesabından "Kumpasçı Mücahit Birinci’ye gerekli davaları açacağım" paylaşımını yaptı.

Ongun şu ifadelere yer verdi:

"İftira imzası için 2 milyon Dolar isteyen muhteris kumpasçının, hazırladığı metin iyi analiz edilmelidir. 1 taşla çok sayıda kuş vurmaya çalışan bu zat, hem Sayın Özgür Özel’i, hem Sayın Ekrem İmamoğlu’nu, hem beni hem de Fatih Keleş’i hedef almakla yetinmiyor Çağlayan Adliyesi’ndeki bir grup savcı ve hakimle, İBB’nin Roma’daki Avrupa Oyunları imza törenine katılan çok sayıda gazeteciyi de operasyona açık hale getiriyor. Hiçbir avukat kendi kendine bu kadar fütursuzluğa yönelemez. Bu denli cesareti tek başına gösteremez. Görünen o ki; Mücahit Birinci yalnız değildir."