Murat Ongun'dan şoförünün tutuklanmasına sert tepki: 'Bana iftira atmasını istedikleri için içeri aldılar!'

İktidarın hedefindeki İBB'ye yönelik son operasyonda gözaltına alınan 4'ü şoför 8 kişi tutuklandı.

Çorlu Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, AKP döneminde İBB'de işe başlayan ve 6 yıldır ulaşım görevlisi olarak çalışan Kadir Öztürk'ün tutuklanmasına tepki gösterdi.

"SENDEN BANA İFTİRA ATMANI İSTİYORLAR"

Ongun'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"AKP döneminde İBB’de işe giren ve 6 yıldır ulaşım görevlim olan Kadir Öztürk’ü tutukladılar. Tek suçu benimle çalışması ve sorulan bir, evet bir soruya doğru yanıt vermesi. Küçükçekmece’de 4 çocuğu ve eşiyle yaşam mücadelesi veren Kadir şimdi cezaevinde. Sevgili Kadir; senden bana iftira atmanı istiyorlar biliyorum, bunun için aldılar seni. İstedikleri ifadeyi ver ve çık o cezaevinden, çocuklarına kavuş. Hakkımı helal ediyorum."

NE OLMUŞTU?

Lisans diploması 18 Mart'ta iptal edilen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan operasyonlar kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni gözaltı kararları vermiş, bu karar doğrultusunda 4'ü şoför 10 kişi önceki gün gözaltına alınmıştı.