Murat Ongun: Özel ile İmamoğlu arasındaki bağ neden saldırıya uğruyor biliyor musunuz?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyon kapsamında tutuklanan Medya A.Ş. yöneticisi Murat Ongun, sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki bağ hakkında paylaşım yaptı.

Ongun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki dostluğun hedef alındığını belirterek, “İşte bazılarına rahatsızlık veren şey; bu iyiliğin yayılması” dedi.

"GENÇLERE ÖRNEK OLDULAR"

Ongun'un paylaşımı şu şekilde:

"Sayın Özgür Özel ile Sayın Ekrem İmamoğlu arasındaki bağ neden saldırıya uğruyor biliyor musunuz?

Çünkü onlar; kardeşlik hukukunun, dostluğun, vefanın siyasette de mümkün olduğunu gösterdiler. Gençlere örnek oldular.

Daha önemlisi siyasetin genç ve gelecek kuşaklarına, bu “kaygan zeminde” kendileri gibi siyaset yapıp kazanabileceklerini gösterdiler.

İşte bazılarına rahatsızlık veren şey; bu iyiliğin yayılması, iyi insanların sayısının artması."