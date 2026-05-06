Müsavat Dervişoğlu'ndan sert 'statü' tepkisi: 'Bu deliliği derhal durdurun'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

Dervişoğlu konuşmasında şunları kaydetti:

''Türkiye genelinde icra dosyaları 24 milyon. Bu sıradan bir borç olmanın çok ötesinde. Geleceğimizi ipotek altına alan ağır bir yüktür.

"İNSAN İÇİNE ÇIKACAK DURUMLARI OLMADIĞI İÇİN..."

İnsan içine çıkacak durumları olmadığı için yurt dışında esnaf ziyareti yapıyorlar. Yüzlerce fabrika ya satılık ya kiralık. Bir fabrika finansmana ulaşamadığı, borçlarını ödeyemediği, ürettiğini satamadığı için satılır.

"25 YILLIK BU SANAT ESERİNİN FAALİ KİM SAYIN ERDOĞAN?"

Nüfus ve doğurganlık azalıyor. O yanındaki emredersiniz tayfasına izin ver de vatandaşa bir bak. Önlemler, paketler açıklıyorsun. Boşanmalar artmış, evlilik oranları düşmüş, Adrese teslim ihalelerden yandaşları zengin etmekten nefes almaya fırsat bulamamışsınız. 25 yıllık bu sanat eserinin faali kim sayın Erdoğan. Bu millet kimden hesap soracak biliyor musun?

"ARA ZAM YAPILMASI ZORUNLULUKTUR"

Masa başında uydurulan enflasyon hedefleriyle milleti uyutacaklarını sanıyorlar. Barındığımızı evin kirası birkaç yılda 3'e katlandı. Hayali oranlar milletin tenceresini kaynatmıyor. Kendi gısanı üretemezsen hiçbir ürünü ucuza alamazsın. Bu yangın yerinde çağrımızı tekrarlıyoruz. Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılması insani bir zorunluluktur.

''TÜRKİYE NEREDE REKORLAR KIRIYOR SÖYLEYEYİM''

Türkiye rekorlar kırıyormuş. Nerede rekorlar kırıyor ben söyleyeyim; biri enflasyonda ikincisi yabancı ülkelere verilen hibelerde birinciyiz.''

ÖZEL'E ''SÜREÇ KOMİSYONU'' ÇAĞRISI

Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e süreç komisyonundan çekilme çağrısında bulunarak şunları söyledi:

"BİRTAKIM GAZETECİ GÖRÜNÜMLÜ SİYASİ APARATLAR..."

Son 2 senedir, televizyon kanallarının akşam yayınlarında sürekli kulis haberleriyle ülke siyaseti dizayn edilmektedir. Birtakım gazeteci görünümlü siyasi aparatlar için mutlak butlan davası, ikiyüzlülüğün son dönemlerdeki ekmek kapısı olmuştur.

Çünkü bu kimseler ne partili siyasetçi, ne de basın emekçisi gazetecidir. Sabah “mutlak butlan” kararıyla uyanmakta, gece “mutlak butlan” kararıyla uyumaktadır.

"SAYIN ÖZGÜR ÖZEL’E BİR ÇAĞRI YAPMIŞTIM..."

Bu kürsüden aylar önce, Sayın Özgür Özel’e bir çağrı yapmıştım. O masa sizi kurtarmayacak, Hepimizi Türk Milleti ile ittifak kurtaracak demiştim. Gelin, geçmişten dersler çıkartarak, Birlikte mücadele edelim ve bu otoriter yönetimi mağlup edelim demiştim.

Masadan kalktıkları anda yanlarında bizi bulacaklarını söylemiştim. Halen bu sözlerimin arkasındayım. Sözlerimin önü arkası aynıyla budur. Türk Milletinin egemenliği ve Cumhuriyet’in ihyası dışında bir kavgamız yoktur.

Bununla birlikte, iktidarın, muhalefeti topyekûn imha etme stratejisinin, sadece bir seçim zaferini amaçlamadığını, Aynı zamanda tek adamlık sürecinin kendileri açısından gerekli bir adımı olduğunu görüyoruz.''

ÖCALAN'A ''STATÜ'' ÇAĞRISINA SERT TEPKİ

Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ''terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a statü'' çağrısı yapmasına ilişkin sert tepki göstererek ''Siz utanmıyorsunuz, sizin yerinize ben utanıyorum. Allah sizi ıslah etsin nasıl biliyorsa öyle yapsın'' dedi.

Dervişoğlu, ''Hiç kimse bana bu konuda ne düşünüyorum diye sormasın. Bu masaya oturan aktörler altına imza attıkları şeyi hiç okumamış gibi görünmektedir'' ifadelerini kullandı.