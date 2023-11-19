Müsavat Dervişoğlu'ndan Ümit Özdağ'a yanıt: En kötü işimiz seni kurucu yapmaktı

Yayınlanma: 19.11.2023 - 23:12

Güncelleme: 19.11.2023 - 23:12

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'deki Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Atatürk Çizgisinde Türk Milliyetçiliği" konulu konferansta konuştu.

AKP, CHP ve İYİ Parti'nin politikalarını eleştiren Özdağ, "Hayatımda yaptığım en kötü iş Meral Akşener'le parti kurmak oldu. AK Parti'den milletvekili olamayan AK Partililerin milletvekili olduğu yer İYİ Parti. Sonra geri dönüyorlar zaten" ifadelerini kullandı.

DERVİŞOĞLU'NDAN YANIT GELDİ

Özdağ'ın açıklamalarının ardından İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt geldi.

Bizim de yaptığımız en kötü iş, parti kurarken senin gibi tutarsız birini 200 kurucudan biri yapmaktı Ümit Özdağ!..



Özdağ'dan İzmir mesajları: Hayatımdaki en kötü iş Akşener'le parti kurmaktı https://t.co/zkq6koESfl — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) November 19, 2023

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Özdağ'a şu yanıtı verdi:

"Bizim de yaptığımız en kötü iş, parti kurarken senin gibi tutarsız birini 200 kurucudan biri yapmaktı Ümit Özdağ!.."