Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yerel seçim kararını açıkladı: '2 ilde aday çıkarmayacağız'

Yayınlanma: 18.11.2023 - 14:19

Güncelleme: 18.11.2023 - 15:29

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bursa'daki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs'taki seçimlerden önce 26 bin olan üye sayılarının 80 bini geçtiğini kaydetti.

Partisinin yükselişte olduğunu öne süren Özdağ, "Biz bu seçimlere Zafer Partisi olarak 79 il ve ilçelerinde tek başımıza gireceğiz. Sadece Kars ve Iğdır'da aday çıkarmıyoruz. Burada HDP'nin karşısında vatansever bir adayı destekleme kararı aldık. Bu seçimleri ittifaksız gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"CHP GENEL BAŞKANI DEMİRTAŞ'LA YÜRÜSÜN"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Ümit Özdağ, şöyle konuştu:

"CHP'nin yeni genel başkanı daha genel başkan seçilmeden CHP'deki genel başkan değişikliğinin gerekçesi olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Zafer Partisi ile ittifak yapılarak HDP seçmeninin küstürülmesi olarak izah etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na Selahattin Demirtaş ile kol kola yol yürümesini biz de öneriyoruz. Daha iyisine layık değiller."

Özdağ, İYİ Parti'den istifa eden isimler olduğunu hatırlatarak, "İYİ Parti'li arkadaşlarımıza kapımız sonuna kadar açıktır" ifadesini kullandı.