Mustafa Balbay yazdı: Savaş ekonomisi, ayçiçek yağı, Laleli ve Erdoğan...

08 Mart 2022 Salı, 11:33

Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, bugünkü "Kazanan: Zelenski Kaybeden: Ukrayna halkı!" başlıklı yazısında Rusya-Ukrayna savaşını ABD, Rusya ve Çin ile AB'deki yansımalarını kaleme aldı.

Balbay, yaklaşık iki haftadır devam eden durum karşısında küresel ölçekteki görünümü şöyle değerlendirdi:

"1- ABD mutlu! Rusya’nın olabildiğince zayıflaması, NATO’ya tüm dünyaya anlatılabilir bir “düşman” bulunması yeter de artar bile. İngiltere ile birlikte mutfağa giren ABD, Avrupa’yı da kendi yanına çekip istediği gibi biçimlendireceği günlerin yakın olduğunu düşünüyor.

2- Çin mutlu! İki taraflı bir mutluluk... Halen Rusya’nın yanında duruyor gibi ama Rusya’nın zayıflaması da işine geliyor. Böylece Çin, Asya’nın doğu yakasında istediği gibi oynayabileceği günlere hazırlanıyor.

3- Avrupa mutsuz! Almanya’nın eski başbakanı Merkel’le Putin’in geçmişten gelen bir diyaloğu vardı. Şimdi Putin’le o düzeyde muhatap olacak lider yok. Avrupa bir yandan Rusya’nın öngörülemez bir ülke olmasından rahatsız bir yandan ABD’nin daha etkin olma olasılığından rahatsız.

4-Rusya sadece dış değil iç dengeler açısından da kritik bir eşikte. Rusya, Ukrayna’yı adeta iç sorunu olarak görüyor. Ancak Ukrayna’nın da özellikle son beş yıldır NATO-ABD eksenine teslim olduğu, topraklarını onlara açtığı anlaşılıyor. Bu aşamadan sonra Ukrayna, Rusya ile Batı arasında güç dengelerinin sınandığı yer olacak. Rusya’nın durumuyla ilgili öngörü için vakit çok erken.

5- En büyük kaybeden Ukrayna halkı. En çok kazanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski!

Batı merkezli propaganda haberlerine bakarsanız Putin palyaço, Zelenski kahraman!

Ancak bize göre bir devlet başkanının en büyük kahramanlığı ülkesini işgal ettirmemektir. Elinde olmayan nedenlerle işgal ettirmişse en kısa zamanda buna son vermektir. Bunun için her şeyi yapmaktır.

Zelenski ülkesini işgalden kurtarmaktan çok Rusya’yı yenmek istiyor!"

"TÜRKİYE BARIŞ GÖLÜ İÇİN ÇABALAMALI"

Balbay yazısının devamında, 2003 yılında ABD’nin Irak’ı işgaline eşlik edip asker gönderen ülkeleri sıralayıp şöyle yazdı:

"İşte 1 Mart 2003’te TBMM’de reddedilen, ABD’nin topraklarımızda 70 bin asker bulundurup Türkiye üzerinden Irak’ı işgal etmek istediği tezkere bu nedenle önemliydi!

En büyük zararı Ukrayna halkı görüyor ama Türkiye’nin de yakın ve orta vadede nelerle karşı karşıya kalacağı ayçiçeği yağından Laleli piyasasına kadar şimdiden ortaya çıkıyor. Bütün bunlardan öte Türkiye’nin öncelikle Karadeniz’in bir barış gölü olarak kalması için çaba harcaması gerekiyor.

Yaşadıklarımız gösteriyor ki barış ekonomisi savaş ekonomisinden çok daha kazançlıdır!

Bunu Erdoğan’ın da göreceği günlere!"