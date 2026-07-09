Ekrem İmamoğlu'nun aynı gün üç ayrı davada hakim karşısına çıkmasını eleştiren Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor'un hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Peki, Nacho Sánchez Amor kimdir? Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor kaç yaşında, nereli?

NACHO SÁNCHEZ AMOR KİMDİR?

José Ignacio "Nacho" Sánchez Amor, 15 Mayıs 1960'ta Cáceres'te doğdu. Çocukluğunu Jaraíz de la Vera'da geçirdi. Liseyi Madrid'deki Jaraíz Enstitüsü ve COU'da (bilim) okudu. 1977'de Halkın Sosyalist Partisi'ne (PSP) katıldı.

NACHO SÁNCHEZ AMOR'UN HAYATI VE KARİYERİ

Amor, Nisan 1978'de Torrelodones'te düzenlenen ve PSP'nin İspanyol Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile birleşme kararının alındığı parti kongresine katıldı. Bu sırada Madrid Complutense Üniversitesi'nde Tıp okumaya başladı, ancak birkaç ay sonra bölüm değiştirerek hukuka geçti ve aynı üniversitenin Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu(1978-1984). 1983 yılında Madrid'de öğrenciyken, Extremadura'daki ilk bölgesel seçimlerde Cáceres'teki PSOE listesinden yedek milletvekili adayı oldu. Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra 1984-1986 yıllarında İspanya Hükümeti Cumhurbaşkanlığı Anayasa Çalışmaları Merkezi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 1986-1989 yıllarında Extremadura Bölgesel Hükûmeti Hukuk Bürosunda çalıştı ve aynı yıl birkaç ay boyunca dönemin Adalet Bakanı Enrique Múgica'nın hukuk müşaviri olarak da görev yaptı.

Nacho Sánchez Amor, uzun süre Extremadura Bölgesel Hükûmeti'nde çeşitli görevlerde bulundu. 1989'dan 2007'ye kadar bölgesel hükûmetin Avrupa Birliği ve Portekiz ile ilişkilerinden sorumlu oldu ve bu dönemde Avrupa kurumlarıyla bağlantıları güçlendiren çalışmalarda yer aldı.

NACHO SÁNCHEZ AMOR'UN TÜRKİYE RAPORTÖRLÜĞÜ

2019 Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrası Avrupa Parlamentosu milletvekili seçilen Nacho Sánchez Amor, aynı yıl Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Daimi Raportörü oldu. Amor bu görevi Sosyalist grup üyesi Hollandalı Kati Piri'den devraldı. Bu görevi kapsamında Türkiye'nin demokratikleşme, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve Avrupa Birliği ilişkilerine dair raporlar hazırladı. Ayrıca Euronest Parlamenter Meclisi delegasyonu üyeliğini yürütmekte ve 2024 itibarıyla Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nde Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) Grubu Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

Ekrem İmamoğlu'nun aynı gün üç ayrı davada hakim karşısına çıkmasını eleştiren Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor'un hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Peki, Nacho Sánchez Amor kimdir? Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor kaç yaşında, nereli?