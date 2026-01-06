Nakşibendiler Hacı Bektaş Veli Dergâhı’nda Türk Bayrağını indirerek etkinlik yapmıştı: Etkinliğe yönelik suç duyurusu kabul edildi

Nakşibendi tarikatının İskender Paşa cemaatiyle bağlantılı Ankara Sosyal Gelişim Derneği (SOGEL) ve Nakşibendi tarikatına yakınlığıyla bilinen Akra Medya; 10 Mayıs 2025’te Hacı Bektaş Veli Dergâhı önünde, Hacıbektaş Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

ATATÜRK RESMİ VE TÜRK BAYRAĞI İNDİRİLMİŞTİ

Etkinlik kapsamında alana getirilen ilk, orta ve lise öğrencilerine Nakşibendi tarikatına ait dini kitaplar dağıtıldı. Hacıbektaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, sahnede yer alan Atatürk ve Hacı Bektaş Veli’nin fotoğrafları ile Türk bayrağı indirildi. Söz konusu etkinlik Alevi örgütleri ve yurttaşların tepkisini çekti.

‘ALEVİ İNANCININ İNKÂRI VE ASİMİLASYONU’

O dönem gazetemiz Cumhuriyet’e konuşan Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Genel Başkanı Mustafa Arslan, “Serçeşmemiz ve inanç merkezimiz olan Hacı Bektaş Veli Dergâhı’nın önünde bu etkinliğe izin verilmesi, Alevi inancının inkârı ve asimilasyon aracı olarak kullanılmasının açık bir örneğidir. Mülki amirlerin, valilerin, kaymakamların ve ilgili bakanlıkların bu organizasyona onay vermesi, Aleviliğe bakışlarını ortaya koymaktadır” dedi.

ETKİNLİK HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Hacıbektaş Eğitim ve Kültür Derneği Kurucu Başkanı Mustafa Selmanpakoğlu, aralık ayında bu etkinlik için Hacıbektaş Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Selmanpakoğlu dilekçesinde; Hacıbektaş Kültür Merkezi’nde bulunan Türk bayrağı, Atatürk resmi ve Hacı Bektaş Veli resminin izinsiz ve hukuka aykırı şekilde indirilmesi eylemi hakkında soruşturma başlatılması ve şüpheliler hakkında Türk Bayrağı Kanunu'na aykırılık ile Devletin Egemenlik Alametlerin Aşağılama suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Dilekçede; “Bu eylemi gerçekleştirenler ve bu kanunsuzluklara izin veren kamu kurum yetkililerinin ve görevlilerinin de eylemi kimin emriyle ve hangi gerekçeyle yaptığı hususlarının tespiti için kapsamlı bir soruşturma yapılması zorunludur” denildi.

DİLEKÇE KABUL EDİLDİ

Gazetemiz Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre Selmanpakoğlu’nun dilekçesi işleme konarak, soruşturma aşamasına geçildi.