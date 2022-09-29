Nedim Şener hakkında bomba iddia... CHP'li Özel o görüşmeyi açıkladı: Selektör yapıyordun!

29 Eylül 2022 Perşembe, 15:09

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin değerlendirmeler yapmış ve dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Özel; Tutuklu Gazeteciler Raporu kapsamında kendisi ile görüşülmediğini söyleyen Nedim Şener'e, "O gün seni ziyaret ettiğimiz gibi senin de adın var. Adı geçen kimse inkar etmiyor. Bana gelmediler diye. Sen bana gelmediler dedin. Aç bak kayıtlara 9 Ağustos 2011 ziyaretçin kimmiş?" diyerek tepki göstermişti.

"AÇIKLA ONU DERSEN ONU DA AÇIKLARIM"

Özel, şöyle devam etmişti:

"Koğuş arkadaşın Ahmet Şık, dimdik girdi, dimdik çıktı. Seninle ilgili bunu söyleyen kimse yok. Bugüne kadar da söylemedim. Bundan sonra da söylemeyeceğim kısım da var. Kardeşim, sen Hrant dosyasından dolayı olduğunu düşünüyorsun, ama o gün, ertesi gün basına geçtiğimiz ziyaret raporuna şunu da yazsanız iyi olur dediğiniz kısım var. Ben yazmadım. Bugün utanırsın diye yazmadım. Açıkla onu dersen onu da açıklarım. De ki ‘beni ziyaret etmediler.’ De ki ‘Ben Özgür Özel’e rapora bunu da yazarsanız iyi olur demedim.’ ‘Özgür Özel onu not almadı, sonra da üzüldüm’ de bakalım. De bakalım da ne demişsin. Birazcık insan ol ya."

ÖZEL, O KISMI AÇIKLADI

Özel, bugün TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında ise Şener'in 'Yaz' dediği ama kendisinin yazmadığını dile getirdiği o kısmı açıkladı.

Özel, Şener'in FETÖ hakkında söylediklerini paylaşarak "Ben yazmadım bunları çıkınca utanmayasın diye" dedi ve Şener hakkında dikkat çeken ifadelerde bulundu.

"Sen o gün çıkıp da 'Ben Hrant Dink dosyası üzerinde çalıştım ama benim cemaat ile Fethullah Gülen ile bir sorunum yok. Özellikle yurtdışındaki eğtim çalışmalarını önemsiyorum hatta kendi çocuğumu bile okullarına verebilirim yaz bunu' dedin mi demedin mi kardeşim. Ben bütün kutsalların ve değerlerin üzerine bunu söylerim. Cesaretin varsa sen de söyle. Cesaretin varsa ben dilekçeyi imzalamaya hazırım. Görüş odasındaki 9 Ağutos 2011 kamera kayıtları açıklansın çık imzayı ver. Ben yazmadım bunları çıkınca utanmayasın diye. Orada 'Benim Gülen Cemaati ile derdim yok çocuğumu bile okullarına verebilirim' diye selektör yap. Sen çıktın ve gittin celladına aşık oldun. Helal olsun sana. Sana da bu yakışır"