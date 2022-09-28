Milletvekili Özgür Özel kim, kaç yaşında? Muhalefetin öne çıkan isimlerinden Özgür Özel'e dair...

28 Eylül 2022 Çarşamba, 15:10

Siyaset arenasında muhalefetin genel kurmaylarından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, çalışmalarıyla ve yaşadığı tartışmalara meclisin en öne çıkan isimlerinden biri. Gündemde sıklıklık gördüğümüz Özgür Özel'e dair merak edilenleri ve yaşamının önemli noktalarını derledik. İşte, 'Özgür Özel kimdir' sorusunun yanıtı...

ÖZGÜR ÖZEL KİM, KAÇ YAŞINDA?

Özgür Özel, 21 Eylül 1974 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimine İzmir'de bulunan Bornova Anadolu Lisesi'nde başladı, son yılında Manisa Lisesine geçip oradan mezun oldu. Bornova Anadolu Lisesi Almanca Bölümü ve Manisa Lisesinde tamamlamasının ardından 1997 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu.

ECZACILIK KARİYERİ

Üniversiteden mezun oluşunun ardından Özel, 2011 yılına yapılan seçimlerde milletvekili seçilene kadar serbest eczacılık mesleğini sürdürdü. Eczacılık kariyeri boyunca 163 tane kongre ve konferansta yazılı ve sözlü bildiri, sunum ve panel yöneticiliği görevini üstlendi. Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu ile Avrupa Eczacılık Forumu'nda üye olarak bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN SİYASET HAYATI

Özel, 2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'den Manisa Belediye Başkan adayı oldu fakat seçilemedi. İlk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Manisa milletvekili olarak meclise girdi. 2014 yerel seçimleri’nde tekrar aynı partiden Manisa Büyükşehir belediye başkan adayı oldu fakat yine seçilemedi.

Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP Manisa milletvekili olarak meclise girdi. 18. Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü Kurultayı'nda CHP parti meclisi üyesi seçildi. Milletvekilliği döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Komisyonu ve CHP Cezaevleri İnceleme Komisyonu üyesi oldu. 24 Haziran 2015 tarihinde CHP grup başkanvekilliği görevine seçildi.

ÖZEL'E UĞUR MUMCU ÖDÜLÜ

Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından verilen 2015 Uğur Mumcu Yılın Siyasetçisi Ödülü'nü almıştır.

TARİHE GEÇEN SOMA MADEN FACİASI KONUŞMASI

Özel diğer CHP Manisa milletvekilleriyle birlikte Soma'daki maden ocaklarının incelenmesi için bir meclis komisyonu kurulmasını teklif etmiş, bu önergenin gündeme alınmasıyla ilgili yaptığı 29 Nisan 2014 tarihli konuşmada ocaklardaki denetim ve güvenlik eksikliklerinden bahsetmiş, konuşma 13 Mayıs 2014 Soma Maden Faciası sonrası ülke gündeminde uzun süre tartışılmıştır.

HULUSİ AKAR'LA MAHKEMEDE BİTEN TARTIŞMA

TBMM'deki 2019 bütçesi görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, dava arkadaşları cezaevindeyken “Bizi bir kez bile ziyarete gelmedi” diye sitem ettiğini belirterek “Senin silah arkadaşların sana haklarını helal etmeyerek öldüler, sen silah arkadaşlarının bedduasını alan bir adamsın” demişti.



Hulusi Akar, CHP'li Özel'in kendisine hakaret ettiğini öne sürüp 500 bin lira tazminat istemişti. Mahkeme 15 bin liralık tazminata hükmetmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Özel'in 15 bin lira tazminat ödemeye yönelik mahkeme kararını da 2022'nin Nisan ayında kaldırdı.

ÖZGÜR ÖZEL EVLİ Mİ?

Didem Özel ile evli ve bir çocuk babası olan Özel, iyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilmektedir.

