Neptün Soyer’den kooperatif davasına tepki: 'Tunç’un tutukluluğunun hukuki dayanağı yok'

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZBETON A.Ş.’ye yönelik kooperatif davasının üçüncü duruşması Aliağa Şakran Cezaevi Yerleşkesi’ndeki mahkeme salonunda yapıldı. Mahkeme kararına göre İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer ile İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın tutukluluğuna karar verildi. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Barış Karcı ise tahliye edildi. CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da ev hapsinin kaldırılması kararlaştırıldı.

Tunç Soyer hakkında verilen tutukluluğun devamı kararına tepki gösteren Neptün Soyer, ortada suç olmadığını vurgulayarak, “Savcılık makamı ‘kişisel menfaat yoktur’ diyor. 162 gündür kime menfaat sağlandığı ortaya konmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ‘kamu zararı yoktur’ yazısını mahkemeye sundu. Sayıştay raporunda kamu zararı yok. Danıştay ise görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma suçlarının oluşmadığını belirterek İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma iznini reddetti. Şafak operasyonuyla gözaltına alınacak, tutuklanacak suç nerede? Suçun hiçbir unsuru oluşmamış” dedi.

“YENİ YIL TUN Ç’UN ÖZGÜRLÜ Ğ ÜNE KAVU ŞTUĞU G ÜN OLACAK”

Soyer’in yeni yıla cezaevinde girme ihtimaline de değinen Neptün Soyer, “Yeni yılda Defne, görüş günü babasının yanında olur; biz de cezaevi önünde oluruz. Bizim için yeni yıl, Tunç’un özgür olduğu, kavuştuğumuz gün olacak. En acı olan ise 22 Aralık Güneş babaanne, yani Tunç Başkan’ın annesinin 88. doğum günü. Beraber olmak istiyorlardı” diye konuştu.

Tunç Soyer’in mahkemedeki savunmasındaki “Hiçbir iyilik cezasız kalmaz mı diyeceğim” sözlerini hatırlatan Neptün Soyer, “Tunç, bütün bu haksız suçlamalara, tutuklamalara, iftiralara rağmen iyilikten vazgeçmeyecek” ifadelerini kullandı.

Duruşmada dinlenen tanıklara da değinen Soyer, iki tanığın ifadelerinin gerçeği net biçimde ortaya koyduğunu belirterek şunları söyledi: “Uzman tanık, emekli Sayıştay denetçisi Levent Karabeyli, modelin hukuka uygunluğunu, kamu zararı çıkmasının mümkün olmadığını ve bütün işlemlerin usulüne uygun yürütüldüğünü deneyimi ve bilgisiyle açıkça anlattı.”

Neptün Soyer, tüm bu verilere rağmen devam eden tutukluluğun hukukla bağdaşmadığını vurgulayarak sürecin bir an önce adaletle sonuçlanması gerektiğini söyledi.