Nihal Olçok'tan çarpıcı açıklamalar: Furkan Yazıcıoğlu ile ilgili bilinmeyen ayrıntı
Gelecek Partili Nihal Olçok, katıldığı canlı yayında, "FETÖ'nün temizlenmediğini" söyleyerek, aksine daha da güçlendiğini savundu. Olçok ayrıca Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'na dair bilinmeyen bir ayrıntıyı paylaştı.
Gelecek Partisi Yönetim Kurulu üyesi Nihal Olçok, Halk TV'de FETÖ’ye ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
15 Temmuz darbe girişiminde Abdullah Tayyip Olçok ve eski eşi Erol Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, "FETÖ temizlenmedi, herkesin çok dikkat etmesi gerekiyor. FETÖ, daha da derinleşti. Daha da derinleşerek güçlendi'' diye konuştu.
Yeni Bir Sabah isimli programda İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan Olçok, "Türkiye'de belli başlı kurumların FETÖ'den temizlendiğini düşünmüyorum. İktidar değiştiğinde de kolay olacak bir şey değil. İktidar olmakla muktedir olmak aynı şey değil. Bunu içselleştirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.
“KILIÇDAROĞLU’NDAN RANDEVU İSTEYECEĞİM”
14 Mayıs seçimlerinin kazanılmasının ardından, Kılıçdaroğlu’ndan randevu talebinde bulunacağını söyleyen Olçok, FETÖ darbe girişimi 2016'dan bu yana atılmayan adımları ve çözüm önerilerini sunacağını kaydetti.
FURKAN YAZICIOĞLU İLE İLGİLİ BİLİNMEYEN AYRINTI
Olçok, Kemal Kılıçdaroğlu ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nun görüşmesine dair değerlendirmelerde bulundu. Fatih Furkan Yazıcıoğlu'na dair bilinmeyen bir ayrıntıyı dile getiren Olçok, şöyle konuştu:
"Furkan Bey’le ilgili çok minik bir detay vermek isterim. Babası Sayın Muhsin Yazıcıoğlu öldükten sonra Furkan, sağlık sorunu olmasına rağmen askere alınmıştır, bedelliye. Sağlık sorununu buradan deklare etmek istemem. Sonra size bilahare söylerim isterseniz, ona rağmen bedelliye alınmıştır.”
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