Nükleer anlaşmasına CHP'den tepki: ‘Ne istediler de verdiniz?’

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüştü. Görüşmede Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği anlaşması imzalandı.

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz anlaşmayı alıntılayarak, 'Ne istediler de verdiniz' dedi.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump 6 yıl sonra ilk kez Beyaz Saray'da görüştü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar görüşmede Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği anlaşması imzalandığını duyurdu.

Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Donald Trump'ın Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmeye katılım sağladık.

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattık.

Görüşme sonrası ABD Dışişleri Bakanı Sayın Marco Rubio ile birlikte liderlerin huzurunda, Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı imza altına aldık.

Anlaşma kapsamında yürütülecek çalışmaların önümüzdeki dönemde her iki ülke için de karşılıklı fayda üretmesini diliyorum."