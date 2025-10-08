Numan Kurtulmuş'dan İsrail'e 'üç milletvekili' tepkisi: 'Bunlar artık bardağı taşıran damlalar'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 'Sıfır Noktasından: Görünenin Ötesinde Bir Gazze' belgesel filminin gösterimi yapıldı. TBMM Halkla İlişkiler Konferans Salonu'nda düzenlenen programa; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, eski Meclis Başkanları Cemil Çiçek ile Bülent Arınç, grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kurtulmuş, İsrail güçlerinin Sumud filosundan sonra Özgürlük filosuna da müdahale ettiğini hatırlatarak, "Aynı barbarlığı, dünya kamuoyu Sumud filosu nedeniyle alarma geçmesine rağmen gözlerini dahi kırpmadan tekrar yapıyorlar. Yine Akdeniz'in sularında seyrüsefer halindeyken gemilere müdahale ediyorlar, bu sabah da müdahale ettiler. Bu gemilerden birisinde de TBMM üyesi olan 3 değerli ve kahraman arkadaşımızı alıkoydular, gözaltına aldılar. Buradan açıkça uyarıyorum; TBMM üyesi olan bu arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizlersiniz. Bu arkadaşlarımızın en kısa zamanda ülkemize getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Ancak biliyorsunuz başka ülkelerin milletvekillerine daha önce saldırıda bulundular. 'Bunlar milletvekilidir, uluslararası dokunulmazlığı vardır. Bu eylemleri gerçekleştirdiğimiz yer, uluslararası hukuka göre seyrüsefer güvenliğinin emniyet altına alındığı karasularıdır' bunların hiçbirine bakmadan bunu yapıyorlar. Artık bu defter, ağır günah galerisi taşınamaz hale gelmiştir" diye konuştu.

"BARDAĞI TAŞIRAN DAMLALAR"

Nehirden denize Filistin Devleti'nin kurulacağına inandığını belirten Kurtulmuş, "Bu vesileyle bir kere daha; şu anda İsrail güçleri tarafından alıkonulan 3 değerli milletvekili arkadaşımızın en kısa zamanda Türkiye'ye getirilmesi için gayretlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. İsrail, artık bunlar bardağı taşıran damlalardır, haddinizi bilin, yerinizde oturun ve Türkiye'nin bu şerefli, kahraman milletvekillerini en kısa süre içerisinde Türkiye'ye iade etmek için işlemlerinizi hızlandırın" ifadelerini kullandı.