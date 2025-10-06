ODTÜ'de 'İsrail' protestosu: Kayyum rektör Yozgatlıgil 'Gazze' dersi anlatmaya kalkınca...

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki (ODTÜ) açılış töreninde kayyum rektör Ahmet Yozgatlıgil protesto edildi.

Yozgatlıgil, 'Gazze' dersi anlatmaya kalkınca öğrencilerin tepkisiyle karşılaştı.

KAYYUM REKTÖR YOZGATLIGİL'E 'İSRAİL' PROTESTOSU!

İsrail'e petrol ve silah satan SOCAR ve BOEING şirketlerini kampüse sokan kayyum rektör Yozgatlıgil, ODTÜ açılış töreninde 'Gazze' dersi anlatmaya kalkınca öğrenciler tarafından protesto edildi.

O anlar kameraya da yansıdı.

"FİLİSTİN'E DESTEK MASKESİ ALTINDA..."

Protesto anları, TİP'li öğrenciler tarafından X'te de paylaşıldı.

Paylaşımda, "ODTÜ’nün Kayyum Rektörü Yozgatlıgil, İsrail'e petrol ve silah satan SOCAR ve BOEING şirketlerini kampüsümüze sokmasına rağmen yüzsüzce ODTÜ açılış töreninde Gazze dersi anlatmaya kalktı. Filistin'e destek maskesi altında soykırımcı firmaları kampüse sokan Yozgatlıgil'i susturduk!" ifadeleri yer aldı.