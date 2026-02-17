O kare gündem olmuştu... Mehmet Ağar, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye ziyaretini anlattı: 'Her adımım memlekette olay oluyor'

İçişleri Bakanlığı’na geçen hafta atanan Mustafa Çiftçi’nin ilk ziyaretçilerinden biri eski İçişleri Bakanlarından Mehmet Ağar oldu.

Ağar'ın söz konusu ziyareti, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

GÜNDEM OLAN ZİYARETİ ANLATTI

AĞAR: KİMSEYİ İKNA ETMEK GİBİ BİR DERDİM YOK

Tolga Şardan, Ağar ile görüşmesini yazısında şu şekilde aktardı:

Edindiğim bilgiye göre Ağar, Çiftçi’nin daveti üzerine ziyarete gitti. Davetin gerekçesi ise, Çiftçi’nin, eski bakanın tecrübelerinden faydalanmak istemesi. Fotoğrafın sosyal medyada yayımlanmasıyla birlikte başlayan tartışma sebebiyle eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’la telefonla görüştüm.

Ağar, İçişleri Bakanlığı’nın kendi gelenekleri bulunan bir kurum olduğunu belirterek söze başladı. Ağar, yeni Bakan Çiftçi’ye ziyaretini bu amaçla gerçekleştirdiğini vurgularken, “Ben, her İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Emniyet Genel Müdürü, Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürleri değiştiğinde ‘hayırlı olsun’ ziyareti yaparım. Yeni Bakan’ın ayrı bir özelliği var. Benim İçişleri Bakanlığı dönemimde kaymakam olmuş. Benden 34 yıl sonra Erzurum Valiliği yaptı. Erzurum’dan ciddi müştereklerimiz var. ‘Hayırlı olsun’ amacıyla randevu istedim. Verince gittim. Daha önce Ali Yerlikaya’ya da gittim. Adalet Bakanı Akın Bey, cumartesi Ankara’da değildi. Daha sonra onu da ziyaret edeceğim” dedi.

Ziyaret sonrasında gündeme gelen Susurluk süreci başta olmak üzere eleştirileri hatırlattığımda Ağar, “O eleştirilere bakarak hayatımı şekillendirmem. Her adımım memlekette olay oluyor. Susurluk konusu her açıldığında da ‘Ben, Cumhuriyet tarihinde TBMM’de bağımsız olarak soruşturulan ve aklanan tek insanım. Zamanın Başbakan’ı merhum Bülent Ecevit’e gittim, teşekkür için. Bana, ‘Sizi MİT’ten, Genelkurmay’dan sordurduk. Üçüncü derece akrabalarınıza kadar sordurduk. Bir şey bulamadık. Hatta dedeniz Elazığ’da milli mücadelede yer almış’ dedi. Şimdi bu konuşmanın canlı tanığı Hüsamettin Özkan’dır. Makam odasında o da vardı. Kimseyi ikna etmek gibi bir derdim yok” dedi.