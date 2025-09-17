O sözleri gündem olmuştu! Kayyum Gürsel Tekin 'FETÖ CHP'ye sızdı' dediğini reddetmedi: 'Sohbet ettiğimiz gazeteci arkadaşlar oldu ama...'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, yandaş Sabah gazetesinden Mehmet Avşar'a yaptığı açıklamada çarpıcı değerlendirmelerde bulunmuştu.

Partisi CHP'yi hedef alan Tekin, "FETÖ'nün uyuyan hücreleri, tüm dünyada bir ağ kurarak bazı uygulamalar üzerinden haberleşiyor ve tüm partilere sızdıkları gibi partimize de sızmayı başarmış durumda. 'Düşmanımın düşmanı dostumdur' anlayışıyla önce CHP'yi iktidara karşı kullanıyorlar, sonra da yok etmeye çalışacaklardır. Mevcut yönetim bu büyük fotoğrafı ve dünyada olan biteni görmemekte ısrar ediyor" demişti.

"FETÖ CHP'ye sızdı" ifadeleriyle tepki çeken Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"SOHBET ETTİĞİMİZ GAZETECİ ARKADAŞLAR OLDU AMA..."

Tekin, "Bugüne kadar hiçbir gazeteye röportaj vermedim. Sohbet ettiğimiz gazeteci arkadaşlar oldu ama ortada 'mülakat' yok. Bilginize, kamuoyunun dikkatine" şeklinde paylaşımda bulundu.

Gürsel Tekin ve Sabah'tan Mehmet Avşar.