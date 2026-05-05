'Öcalan'a statü' sözlerine tepki: Fatih Erbakan'dan, Bahçeli'ye 'referandum' çağrısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a "Barış Süreci Koordinatörlüğü" statüsünün verilmesi önerisine, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
"REFERANDUMA GİDİN"
Erbakan, "Sayın Cumhurbaşkanı’nın net görüşünü beyandan kaçındığı bu süreç, Sayın Bahçeli’nin açıklamalarıyla daha fazla yönetilemez. Bu nedenlerle çağrımızı yineliyoruz: Böylesine hayati bir konuda kararı aziz milletimize sorun, referanduma gidin" ifadelerini kullandı.
"BU SÜREÇ, BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMALARIYLA DAHA FAZLA YÖNETİLEMEZ"
Erbakan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Devlet Bahçeli’nin, Abdullah Öcalan’a kurucu önder diyerek çıktığı yolun sonunun kanaat önderliği olacağını söylemiştik. Sayın Bahçeli nihai önerisini bugün net bir dille seslendirdi: Abdullah Öcalan için 'Barış Süreci Koordinatörlüğü' önerdi. Terörsüz Türkiye’ye elbette evet diyoruz, ancak bu sürecin Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasına, Ankara’da siyaset yapmasına indirgenmesini kabullenemiyoruz. Sürecin sonu başından bellidir.
Hedef Öcalan’ı özgürleştirmek, Ankara’ya getirmektir. Belli ki kapalı kapılar ardında bazı sözler verilmiştir. Ancak…PKK, Kürt kardeşlerimizi temsil etmediği gibi, çözümün reçetesi de Öcalan’a özgürlük değildir. Sayın Cumhurbaşkanı’nın net görüşünü beyandan kaçındığı bu süreç, Sayın Bahçeli’nin açıklamalarıyla daha fazla yönetilemez. Bu nedenlerle çağrımızı yineliyoruz: Böylesine hayati bir konuda kararı aziz milletimize sorun, referanduma gidin."
Sayın Devlet Bahçeli'nin, Abdullah Öcalan'a kurucu önder diyerek çıktığı yolun sonunun kanaat önderliği olacağını söylemiştik.— Dr. Fatih Erbakan (@erbakanfatih) May 5, 2026
BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı sürece ilişkin mesajlar veren Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 'statü meselesinin' çözülmesi gerektiğini söyledi.
İsim önerisi de getiren Bahçeli, şunları kaydetti:
"Kimse şehitlerimizin aziz hatırlarını istismar etmemelidir. PKK'nın silah bırakma töreni tek başına bir sonuç değildir. Bu kapsamda Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi yaparak sürecin sağlıklı yürütülmesi mümkün değildir. Örgütün silahlarını teslim sürecinde bunların açıkça değerlendirilmesi gerekir. Abdullah Öcalan için statü açığı varsa, terörsüz Türkiye sürecine hizmet edecek şekilde bu açık ele alınmalıdır. Bu mekanizma, kardeşlik hukukunu, demokratik katılımı, milli huzuru birlikte gözetmelidir. Bu mekanizmanın adının barış süreci ve siyasallaştırma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Elbette başka altenatifler de önerilebilir. Temennimiz, PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır."