Öcalan'ın sözleri gündemde: AKP'li isimden 'Her şey sil baştan' yorumu

İktidarın "Terörsüz Türkiye" diye isimlendirdiği yeni süreç kapsamında TBMM'de çalışmalar devam ederken tartışmalar da sürüyor.

İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, İmralı'da Öcalan ile yaptığı son görüşmesinde, Öcalan'ın, “Suriye ve Rojava kırmızı çizgimdir. Benim için orası ayrıdır” ifadelerini kullandığını belirtti.

Bunun üzerine AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, sürecin 'sil baştan' olacağı yorumunda bulundu.

"MEĞER İMRALI DA OYUNA DAHİLMİŞ"

Tayyar, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"İmralı heyetinden DEM’li Pervin Buldan anlatmış.

Son görüşmede Öcalan’a sormuşlar, o da ‘Suriye ve Rojava kırmızı çizgimdir, benim için orası ayrıdır’ demiş.

Meğer, oyunun mimarları sadece ABD ve İsrail değil, İmralı da oyuna dahilmiş.

Bahçeli’nin sert çıkışından sonra haberin servis edilmesi ise sanki cevap gibi.

Her şey silbaştan."