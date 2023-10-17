Oğlu yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan AKP’li başkana Genel Merkez'den ‘talimat'

Yayınlanma: 17.10.2023 - 12:20

Güncelleme: 17.10.2023 - 12:20

AKP’nin Erzurum Horasan Belediyesi Başkanı Abdulkadir Aydın görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Halk TV’de yer alan habere göre; genel merkezden gelen ‘talimat’ sonrası görevi bıraktığı öğrenilen Aydın, belediye personeli ile vedalaştı. Belediye çalışanlarına yönelik geçen hafta yapılan ‘yolsuzluk’ operasyonunda Başkan Aydın’ın oğlu da gözaltına alınmıştı.

‘PARTİ ZARAR GÖRÜYOR’ MESAJI VERİLDİ

Başkan Aydın’ın ‘istifa’ kararını almasının gerisinde AKP Genel Merkezi’nde gelen ‘talimat’ olduğu ifade edildi. Genel merkezden “Parti yıpranıyor. Daha fazla zarar vermeyin” talebi Aydın’a iletildi. Gelen talep üzerine, Aydın da dün anılan karara uydu ve görevinden istifa etti. Belediye personeli ile vedalaşan Aydın’ın duygusal anlar yaşadığı da belirtildi.

3 AYDA 2 AYRI OPERASYON

Horasan Belediyesi, son 3 ayda iki ayrı soruşturmaya konu oldu. İlk soruşturma kapsamında Başkan Aydın’ın yeğeni ilhan Aydın tutuklanmıştı.

OĞLU DA GÖZALTINA ALINDI

Geçen hafta yapılan operasyonda ise 7 kişi gözaltına alınmış, 3’ü tutuklanmıştı.

Başkanın oğlu Zülküf Aydın ve beraberindeki 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.