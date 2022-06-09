Okmeydan'ında elektrik, su ve doğalgazı kesilen yurttaşın isyanına polis müdahale etti
Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm süreci nedeniyle başlayan elektrik, su ve doğalgaz kesme işlemleri dün de devam etti. İşlemler sırasındaki polis müdahalesinde beş kişi gözaltına alındı.
İstanbul Okmeydanı’ndaki Fetihtepe Mahallesi’nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile mahalleli arasında anlaşma sağlanamadı. AKP’li Beyoğlu Belediyesi yurttaşların tepkisine karşın kentsel dönüşüm için önceki gün evlere giderek elektrikleri, suyu ve doğalgazı kesti. Mahalle sakinlerine haber verilmeden yapılan işlemler nedeniyle polis ve mahalleli arasında gerginlik yaşandı. Yaklaşık 60 evin elektriği ve doğalgazı kesildi.
ÇOCUĞA TERS KELEPÇE!
Önceki gün başlayan gerginlik dün de devam etti. Kentsel dönüşüm altında evlerinden çıkarılmaya zorlanan Fetihtepe sakinlerinden beş kişi gözaltına alındı. Gözaltı sırasında kalp spazmı geçirip hastaneye kaldırılan 3350 Ada Sakinleri Derneği Başkanı Şenay Kartal, polis gözetimi altında tutuldu. Gözaltına alınanlar arasında 15 yaşında bir çocuk olduğu ve ters kelepçelendiği de iddia edildi.
BELEDİYE KABUL ETTİ
Mahalle polis ablukasına alınırken AKP’li Beyoğlu Belediyesi de yazılı bir açıklama yaptı. Belediye, açıklamasında evlerde yapılan enerji kesintisini kabul etti. Açıklamada, “Bir süredir şehir yenileme projesi devam eden Fetihtepe Mahallesi 3550. Ada’da beklenen süreç başladı ve önceden tebliğ edilen hukuki sürede evlerini tahliye etmeyen hak sahiplerinin binalarında elektrik, su ve doğalgaz erişimine son verildi” denildi.
Mahallede yaşanan gelişmeleri CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç şöyle anlattı:
“Bu kentsel dönüşüm değil zorbalık. Mahallede çok fazla polis var. Burada bir kentsel dönüşüm var, doğru. Belediyeye rıza ve imza veren insanlar var. Ancak imza vermeyenler de var ve onlar çoğunlukta. Gelen memurlar, evlerin elektrik, su ve doğalgazlarını kesti. Polis ekipleriyle gelip, herhangi bir tebligat da yapmadan bina bina yapılacak işlemleri adres de göstermeden yapıyorlar. Yaklaşık 13 bina, 72 ayrı bağımsız birimde de elektrik, su ve doğalgaz kesintisi yapıldı. Belge soran bir vatandaş da ters kelepçeyle gözaltına alındı.”
YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI
Avukat Onur Cingil sorunun hukuki kısmına değindi. İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nden karar çıktığını söyleyen Cingil, Fetihtepe’de bulunan
5 evle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verildiğini ve bu evlerin eğer elektrik, su ve doğalgazları kesildiyse açılacağını söyledi. Cingil, kesintilerin diğer evlerde devam edeceğini ifade etti.
Video Haberler
- Çekmeköy'de parkın imara açılmasına tepki
- 'Hayat çok pahalılaştı, o yüzden dönüyorum'
- İstanbul'da Türkiye'nin en büyük hayalet ağı çıkarıldı
- Anadolu Otoyolu çift yönlü trafiğe kapatıldı
- Ekmeği ucuza satan fırıncının iş yerine 'tüfekli' saldır
- Uçakla ülkelerine gönderildi
- Altında yıl sonu için korkutan tahmin
- Kılıçdaroğlu ile Teyze arasında çok dikkat çeken diyalog
- Ekonomik kriz yurttaşı siyah poşette itti
- Kadıköy ve Eminönü'nde denizden çıkanlar şaşırttı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kira artışına sınır geldi
- Cem Küçük'ün o açıklamaları gündemde
- Tarlası soyuldu, 'Bu nasıl kaliteli işçilik' dedi
- Nebati’ye konuşma yasağı
- Soylu ses çıkaracak mı?
- Yeni bir açılım mı?
- Yönetmen Todd Phillips paylaştı: Joker'in devamı geliyor
- Soylu yine ses çıkarır mı?
- Erdoğan'dan AKP'li vekillere uyarı
- Şampiyonluk belgeseli sinemalara geliyor!