Okmeydan'ında elektrik, su ve doğalgazı kesilen yurttaşın isyanına polis müdahale etti

09 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

İstanbul Okmeydanı’ndaki Fetihtepe Mahallesi’nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile mahalleli arasında anlaşma sağlanamadı. AKP’li Beyoğlu Belediyesi yurttaşların tepkisine karşın kentsel dönüşüm için önceki gün evlere giderek elektrikleri, suyu ve doğalgazı kesti. Mahalle sakinlerine haber verilmeden yapılan işlemler nedeniyle polis ve mahalleli arasında gerginlik yaşandı. Yaklaşık 60 evin elektriği ve doğalgazı kesildi.

ÇOCUĞA TERS KELEPÇE!

Önceki gün başlayan gerginlik dün de devam etti. Kentsel dönüşüm altında evlerinden çıkarılmaya zorlanan Fetihtepe sakinlerinden beş kişi gözaltına alındı. Gözaltı sırasında kalp spazmı geçirip hastaneye kaldırılan 3350 Ada Sakinleri Derneği Başkanı Şenay Kartal, polis gözetimi altında tutuldu. Gözaltına alınanlar arasında 15 yaşında bir çocuk olduğu ve ters kelepçelendiği de iddia edildi.

BELEDİYE KABUL ETTİ

Mahalle polis ablukasına alınırken AKP’li Beyoğlu Belediyesi de yazılı bir açıklama yaptı. Belediye, açıklamasında evlerde yapılan enerji kesintisini kabul etti. Açıklamada, “Bir süredir şehir yenileme projesi devam eden Fetihtepe Mahallesi 3550. Ada’da beklenen süreç başladı ve önceden tebliğ edilen hukuki sürede evlerini tahliye etmeyen hak sahiplerinin binalarında elektrik, su ve doğalgaz erişimine son verildi” denildi.

Mahallede yaşanan gelişmeleri CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç şöyle anlattı:

“Bu kentsel dönüşüm değil zorbalık. Mahallede çok fazla polis var. Burada bir kentsel dönüşüm var, doğru. Belediyeye rıza ve imza veren insanlar var. Ancak imza vermeyenler de var ve onlar çoğunlukta. Gelen memurlar, evlerin elektrik, su ve doğalgazlarını kesti. Polis ekipleriyle gelip, herhangi bir tebligat da yapmadan bina bina yapılacak işlemleri adres de göstermeden yapıyorlar. Yaklaşık 13 bina, 72 ayrı bağımsız birimde de elektrik, su ve doğalgaz kesintisi yapıldı. Belge soran bir vatandaş da ters kelepçeyle gözaltına alındı.”

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Avukat Onur Cingil sorunun hukuki kısmına değindi. İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nden karar çıktığını söyleyen Cingil, Fetihtepe’de bulunan

5 evle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verildiğini ve bu evlerin eğer elektrik, su ve doğalgazları kesildiyse açılacağını söyledi. Cingil, kesintilerin diğer evlerde devam edeceğini ifade etti.