Okmeydanı kentsel dönüşüme zorlanıyor: Mahalle polis ablukasında

08 Haziran 2022 Çarşamba, 16:00

İstanbul'da AKP'li Beyoğlu Belediyesi, Okmeydanı Fetih Mahallesi'nde yaşayan yurttaşları, alanın riskli bölge ilan edilmesi gerekçesiyle zorla evlerinden çıkarmayı sürdürüyor. Fetihtepe Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kararı dün alınmış; evlerini tahliye etmeyen yurttaşların elektrik, su ve doğalgazı kesilmişti.

Bugün ise evlerin tesisatları sökülmeye başlandı. Mahallede polis müdahalesi sürerken, bazı yurttaşlar ise gözaltına alındı.

Bir yurttaş polis barikatı önünde tepki göstererek, "Burası bizim mahallemiz, mahallemize geçemiyoruz" dedi. Başka bir mahalleli, "AKP Beyoğlu Belediyesi'nin bu rezilliğini herkes görecek. Bütün Türkiye görecek. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Diğer bir yurttaş ise "Daha okullar kapanmadı, çocuklar sınavlara çalışıyor. Çocuklara geleceğimiz diyorsunuz hayatını kararttınız" dedi. 13 yaşında zihinsel engelli bir çocuğu olduğunu ifade eden yurttaş, 2 gündür korku içinde yaşadıklarını belirterek "Su olmasa nasıl yaşar bu çocuk" diye sordu.

Polis darbeleri nedeniyle sabah saat 11:00'den beri hastanede olduğunu ifade eden yurttaş, "Biz evimizi vermiyoruz. İsterlerse elektriği, suyu, doğalgazı kessinler" diye konuştu.

AKP'li Beyoğlu Belediyesi'nden dün yapılan açıklamada, "Şehir yenileme projesi kapsamında Fetihtepe Mahallesi 3550. Ada'da beklenen sürecin başladığı, tebliğ edilen hukuki sürede evlerini tahliye etmeyen hak sahiplerinin binalarında elektrik, su ve doğalgaz erişimine son verildiği" denilmişti.