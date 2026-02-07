Önce paylaştı, sonra sildi! Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'ten skandal '6 Şubat' mesajı: 'Bugün senin bayramın; bayramlıklarını giy de gel...'

Türkiye'yi sarsan 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Osmaniye ziyareti sırasında belediye başkanı İbrahim Çenet'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepki yağdı.

"BUGÜN SENİN BAYRAMIN OSMANİYE; BAYRAMLIKLARINI GİY DE GEL"

Belediye Başkanı İbrahim Çenet söz konusu paylaşımda "Bugün senin bayramın Osmaniye; bayramlıklarını giy de gel" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN JET TEPKİ: 'BU DÜPEDÜZ VİCDANSIZLIK'

Osmaniyeli CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Çenet'in bu paylaşımını şu sözlerle eleştirdi:

"Bir belediye başkanı düşünün. 6 Şubat’ta 1010 hemşehrisini kaybetmiş bir kentin belediye başkanı. On binlerce yaralı, yerle bir olmuş bir şehir, hâlâ dinmeyen bir yas. Enkaz altında 'devlet nerede' diye beklerken hayata veda eden insanlar. Ve bu tarifsiz acının yıldönümünde, sırf Cumhur İttifakı’nın genel başkanları geliyor diye çıkıp 'Bugün senin bayramın Osmaniye; bayramlıklarını giy de gel.' diyebiliyor. Bu gaf değil. Bu düşüncesizlik değil. Bu düpedüz vicdansızlıktır.

Bu şehir bayramda değil. Bu şehir hâlâ yas tutuyor. Bu şehir hâlâ hesap sorulmasını bekliyor. Bayramlık çağrısı yapılan bu topraklarda; anneler evlatsız, çocuklar yetim, mezarlıklar dolu. Acının yıldönümünü şova, yası propagandaya, enkazı siyasi vitrine dönüştüren bu anlayışınızdan biraz da olsa utanın artık. Yazık ki ne yazık. Ayıp ki ne ayıp. Osmaniye’nin ihtiyacı bayramlık değil; adalet, sorumluluk ve vicdandır Başkan Bey."

TEPKİLER SONRASI PAYLAŞIMI KALDIRDI

Öte yandan tepkilerin büyümesi üzerine Belediye Başkanı İbrahim Çenet, paylaşımını sosyal medyadan kaldırdı.