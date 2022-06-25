Ordu İl Müftülüğü'nde ‘FETÖ’ iddiası

25 Haziran 2022 Cumartesi, 04:00

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, üç isimden birinin ilçe müftülüğüne atandığını belirterek soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Adıgüzel, Ordu İl Müftülüğü’ndeki “FETÖ” iddialarını Meclis’e taşıdı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Ordu İl Müftülüğü’ndeki bazı çalışanların, FETÖ’cü olduğu gerekçesiyle bazı personeli ihbar ettiğini aktaran Adıgüzel, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da bu listeye dayanarak söz konusu isimlerin tamamının görevden uzaklaştırılmasını istediğini” kaydetti.

‘ÖDÜLLENDİRİLDİ’

Adıgüzel, “Buna rağmen bu listedeki kişilerin üçü hariç, tamamı ihraç edildi. Bu üç kişiden din hizmetleri sınıfında olan kişinin terfi ettirilerek Samsun Çarşamba İlçe Müftülüğü’ne atandığı, biri hizmetli kadrosunda olan diğer ikisinin de Diyanet-Sen’in Ordu İl ve Merkez İlçe Başkanı yapılarak ödüllendirildiği bilgileri alınmıştır” dedi. Adıgüzel, şu soruları yöneltti:

“Ordu İl Müftülüğü’ndeki FETÖ borsası yöntemine benzer iddialar için açık ve tatminkâr bir inceleme ve soruşturmayı acil bir biçimde başlatacak mısınız? İnsanlarımızın temiz dini duygularını istismarla yola çıkan FETÖ’nün özellikle din sınıfındaki uzantılarını temizlemek asli göreviniz değil mi?”