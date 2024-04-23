Oya Tekin’den Cumhurbaşkanı Başdanışmanına tepki: ‘Fotoğrafın orijinalini paylaşıyorum ki ahlaksızlığınız görülsün’

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın montajlı fotoğrafları paylaşmasına tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 21:56
Oya Tekin’den Cumhurbaşkanı Başdanışmanına tepki: ‘Fotoğrafın orijinalini paylaşıyorum ki ahlaksızlığınız görülsün’
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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral, bugün sosyal medya hesabında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in seçim öncesi yaptığı DEM Parti ziyaretinin montajlı fotoğraflarını paylaştı.

 

Oya Tekin, Saral’ın paylaşımını X (Twitter) hesabında alıntıladı ve yanıt verdi. Tekin, şunları kaydetti:

“Sayın Başdanışman!

1. Fotoğrafın orijinalini paylaşıyorum ki ahlaksızlığınız görülsün.

2. CHP belediyeciliği kimseyi ayırmadan hizmet eder, bunu bilin.

3. Biz dürüstler siz yalancılardan daha cesuruz, unutmayın.

4. Bundan sonra umarım amacı kötü montaj fotoğraflarla bu halkı yanıltma zavallığına girmezsiniz.

Eğer iyi amaçlar için kullanılacağının sözünü verirlerse, kendilerini belediyemizin grafik tasarım kurslarına da bekleriz.”


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