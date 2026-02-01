Oyun platformlarına olası yasaklar gündemde... CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'dan tepki: 'Milli Piyango'ya dokunmuyorsunuz ama...'

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, oyun platformlarına getirilmek istenen temsilci şartına uymayan platformlara erişim engeli uygulanacağı yönündeki iddialara ilişkin X platformu üzerinden yayımladığı video ile iktidara çağrıda bulundu.

Aydın, açıklamasında çevrim içi oyun platformlarının gençler için yalnızca bir eğlence alanı değil, aynı zamanda gelir elde edilen bir mecra olduğunu belirterek olası yasakların gençleri ekonomik ve sosyal açıdan olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

"MİLLİ PİYANGO'YA DOKUNMUYORSUNUZ..."

Sanal bahis uygulamalarına müdahale edilmezken oyun platformlarının hedef alınmasına tepki gösteren Aydın, yasaklar yerine diyalog kurulması gerektiğini vurguladı:

“Bazen gençlerin gerçek hayatın stresinden uzaklaşıp zaman geçirdiği, bir bölüm gencinde gelir elde ettikleri oyun platformlarına göz dikiyorsunuz. Milleti zehirleyen, telefonda sanal bahis oynatan Milli Piyango'ya dokunmuyorsunuz. Normal oyunları yasaklamaya kalkıyorsunuz.”

“DÜNDEN BUGÜNE YAŞANANLAR”

Aydın, video mesajında geçmişte sosyal medya ve dijital platformlara yönelik uygulamaları hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Değerli arkadaşlar, dün ne oldu, bugün ne oluyor, bir durup birlikte bakalım.

Gençlerin nefes aldığı, kendini ifade ettiği, ürettiği her alana birer birer el uzatıldı. Zamanında YouTube yıllarca yasaklıydı. Wikipedia yıllarca yasaklıydı. Ekşi Sözlük yıllarca susturuldu. Roblox’a kilit vuruldu. Instagram ve TikTok bile bir gecede karartıldı.”

ONLINE OYUN PLATFORMLARINA ENGEL UYARISI

Aydın, Bakanlık tarafından hazırlandığı belirtilen yönetmelik taslağına da değinerek, temsilci atamayan ve belirli talepleri yerine getirmeyen oyun mağazalarının fiilen yasaklanabileceğini söyledi:

“Bugün bu baskı online oyun mağazalarına yöneliyor. Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelik taslağına göre; Steam, Epic Games, PlayStation Store ve Xbox Store gibi oyun mağazaları da, Türkiye’ye temsilci atamazsa ve iktidarın istediği sansürleri yapmazsa bant daralması ile fiilen yasaklanacak.”

Gençlerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çeken Aydın, iktidarı eleştirerek şunları söyledi:

“İktidara tüm arkadaşlarım adına sesleniyorum. Gençlerin yaşadığı sıkıntılar belli. Türk gençlğini dışarıda arkadaşlarıyla bir kahve içip sosyalleşmeyemeyecek duruma siz getirdiniz. Dolar kuru yüzünden hiçbir şey alamaz hale siz soktunuz. İşsizlik zaten belli. Yapay zekadan önce siz işimizi elimizden aldınız.”

“BELİNDE SİLAHLA GEZENE DOKUNMUYORSUNUZ…”

Aydın, oyun oynayan gençlerin hedef alındığını savunarak güvenlik ve öncelik eleştirisinde bulundu:

“Bazen gençlerin gerçek hayatın stresinden uzaklaşıp zaman geçirdiği bir bölüm gencinde gelir elde ettikleri oyun platformlarına göz dikiyorsunuz. Sokakta belinde silah gezenlere dokunmuyorsunuz, evinde oyun oynayan gençlere hayatı dar ediyorsunuz.

Milleti zehirleyen, telefonda sanal bahis oynatan Milli Piyangoya dokunmuyorsunuz. Normal oyunları yasaklamaya kalkıyorsunuz. Böyle sorun çözemezsiniz. Sene olmuş 2026, teknoloji bambaşka bir seviyeye ilerliyor. Siz bizi taş devrine götürmeye çalışıyorsunuz.”

ÜCRETSİZ VPN VE KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Aydın, olası yasakların gençleri ücretsiz VPN kullanımına yönelteceğini belirterek kişisel veri güvenliği konusunda uyarıda bulundu:

“Yasaklarla kullanılan ücretsiz VPN’lerin topladığı veriler hangi şirketlerin, hangi devletlerin eline geçiyor bilmiyoruz.”

Yasakların güvenliği artırmadığını savunan Aydın, şu ifadeleri kullandı:

“Siz yasakladıkça, susturdukça, daralttıkça bu ülkeyi daha güvenli hale getirmiyorsunuz; aksine insanları kontrolsüz, güvensiz ve karanlık alanlara itiyorsunuz. Bugün ücretsiz VPN’lerin topladığı veriler nereye satılıyor bilmiyoruz. Hangi şirketlerin, hangi devletlerin eline geçiyor bilmiyoruz.

Zaten hepimizin kişisel verilerini kaptırdınız, şimdi yine dijital güvenliğimizi riske atacaksınız. Hayatın her alanına bu kadar karışamazsınız. Bunu yapan ülkelerin hiçbirinde huzur yok. Bunu yapmayın, bu kötülüğü ülkemize yapmayın. Oyuncuları cezalandırmak yerine oyun platformları ile diyalog kurun.”

“GENÇLİK; ÖZGÜRLÜK İSTER. GÜVEN İSTER. GELECEK İSTER!”

Aydın, açıklamasının sonunda gençlerin temel sorunlarının oyun oynamak değil, ekonomik ve sosyal koşullar olduğunu vurguladı:

“Bakın gençlerin öncelikli problemi oyun oynaması değil. Gençlerin asıl problemi işsizlik, yoksulluk, sosyal adaletsizlik ve gelecek kaygısıdır. Gençliği yasaklarla yönetemezsiniz. Gençliği sansürle susturamazsınız. Gençliği baskıyla bu ülkede tutamazsınız. Anlamıyorsunuz ama tekrar anlatayım:

Gençlik;

Bir: Özgürlük ister.

İki: Güven ister.

Üç: Gelecek ister.”