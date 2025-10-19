Özel'den 'İzzetbegoviç' anması: 'Her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.10.2025 11:10:00
Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek'in kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i ölüm yıldönümünde bir mesajla andı.

Özel, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda İzzetbegoviç'in "Ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey; düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır” sözünü hatırlatıp şu ifadelere yer verdi:

"Aliya İzetbegoviç, düşünceyle siyaseti, inançla adaleti buluşturabilen ender liderlerdendi. Tarihin en karanlık dönemlerinde, insanlık onuruna ve barış idealine adanmış mücadelesiyle iz bıraktı. Vefatının 22'nci yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun." 

 

