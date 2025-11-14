Özel harekatçılar gazeteci Engin Açar'ın evini bastı, 'özür dileriz' diyerek serbest bıraktılar

Gazeteci Engin Açar, bugüne evine yapılan polis baskınını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Onlarca polisin evini bastığını belirten Açar, yaşananları görüntülü olarak anlatırken şu ifadeleri kullandı:

“Sabahtan beri bilgi almaya çalışıyorum ama kimseden bilgi alamıyorum. Sebebini sorarsanız eve geldim güvenlik kamerası görüntülerine baktık şu an için erişemiyoruz. 30-35 kişilik bir ekip özel harekatçılarla gelip evi basıyorlar.

Bana söylenen, örgütlü suçlar ve narkotik ekipleri bir operasyon düzenliyor. Evde ben yokum. Tabii gece 03:00, 03:30 gibi işe gittim. Benden iki üç saat sonra gelmişler. Ardından arkadaşlar kapıyı kırmışlar, arama yapmışlar, gitmişler. Bana hiçbir şekilde bilgi verilmiyor.

Apartman yönetimi sayesinde bu bilgiye erişiyorum, saat 09:00-10:00 gibi. İki üç saattir bu olayla uğraşıyoruz. Sebebini öğrenmeye çalışıyoruz. GBT’me bakıyorlar, dosyalarıma bakıyorlar. Benlik hiçbir şey yok ama bir yandan ifademin alınacağını söylüyorlar. Bu sebepten dolayı alıp karakola götürdüler. Komedi gibi bir gün yaşadım.”

Açar, "Finalde ise özür dileriz dediler. Fıkra bu kadar!!!" dedi.