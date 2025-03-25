CHP Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane'de: Yurttaşlarla iftar açtı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de kurulan iftar sofrasında yurttaşlarla iftarını açtı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de yapılan son büyük buluşma için alana geldi.
Meydana kurulan iftar sofrasında yurttaşlarla iftarını açtı.
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