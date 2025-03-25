CHP Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane'de: Yurttaşlarla iftar açtı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de kurulan iftar sofrasında yurttaşlarla iftarını açtı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane'de: Yurttaşlarla iftar açtı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.03.2025 - 19:34

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de yapılan son büyük buluşma için alana geldi. 

Meydana kurulan iftar sofrasında yurttaşlarla iftarını açtı. 


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