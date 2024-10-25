Özel, TUSAŞ saldırısı sonrası kurmaylarıyla olağanüstü toplandı

Yayınlanma: 25.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.10.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TUSAŞ’a yapılan saldırı sonrası doğu illerine yaptığı turu iptal ederek Ankara’ya döndü. Özel, dün partisinin genel merkezinde kurmaylarıyla olağanüstü olarak bir araya geldi. CHP lideri Özel’in terör saldırısı sonrası, “Bu koşullarda tura devam edemeyiz” diyerek Ankara’ya döndüğünü aktaran partililer, doğu turuna da bundan sonra devam edilmeyeceğini aktardı.

Saldırı yapıldıktan sonra CHP’li milletvekillerinden oluşan bir heyet bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Vekiller, saldırıyla ilgili “Bir kaos yaratma çabası var. Gündemde DEM Parti ve MHP arası diyaloglar varken buna bir şekil verme çabası olduğu gözüküyor. Daha önceden hazırlanmış bir saldırıya benziyor. Sanki buzdolabında saklıydı ve gündemle düğmeye basıldı. Sürece mesaj vermeye çalışan bir saldırı gibiydi. Ancak gerçekten ne olduğunu tabii ki bir süre sonra anlayacağız” yorumunu yaptı.

SORUN VE BELİRSİZLİKLER

Saldırıyla ilgili çok fazla sorunun ve belirsizliğin olduğuna dikkat çeken partililer “Böyle saldırılar sonrası ilk endişe ‘Başka saldırılar da olacak mı?’ olur. Bu nedenle güvenlik meselesi daha ciddiye alınmalı. Güvenlik önlemlerinde de bir sorun var gibi gözüküyor. Teröristler oraya nasıl yaklaştırıldı? Saldırıda önceden bölgede keşif yapıldığı da söyleniyor. Bu tip stratejik yerler daha kritik korunmalı. Bunun dışında saldırıyı kimin yaptığıyla ilgili de sorular var. PKK’li teröristler olduğu açıklandı ama örgütün içinde hangi kanat bunu yaptı? Olay tam Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’a çağrısından ve DEM’le yakınlaşmasından sonra gerçekleşti. Kandil’den bu sürece yönelik bir mesaj mı verildi? Görüntüler sosyal medyada nasıl yayıldı? Bu olay sonrası Cumhur İttifakı’nın yaptığı çağrıyla başlayan süreç nasıl devam edecek? Yanıtlanması gereken bir sürü soru var” değerlendirmesini yaptı.

Terör saldırısını partisinin genel merkezinde değerlendiren CHP’nin İçişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan yardımcısı Murat Bakan ise “Bir önleyici istihbarat yapılmadığı ve bu saldırıya ya da böyle bir saldırı olabileceğine ilişkin isthibarat örgütlerinin duyum almadığı ve bir tedbir almadığı ortaya konuyor” ifadelerini kullandı.