Özel'den Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Muhsin Şentürk'e yönelik açıklama! 'Anayasa ihlalinin sembol ismini...'

Yayınlanma: 16.05.2024 - 13:16

Güncelleme: 16.05.2024 - 13:30

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkan Başkanı Müsavat Dervişoğlu yapmış oldukları görüşme sonrası ortak açıklama yaptı.

Özgür Özel yapılan ortak açıklamada ''İyi parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilişkisi hep karşılıklı nezaket içerisinde ilerledi. Sayın genel başkanla daha önce de grup başkan vekilliği görevinde bulunmuştuk. Dervişoğlu ile birlikte yeniden yollarımızın kesişmiş olmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bundan sonra grubu bulunan iki siyasi parti olarak illişkimizi sürdüreceğiz. Temel mottomuz muhalefete muhalefet etmek değil iktidara muhalefet etmektir. Halkın yararına olan her konuda birlikte olacağız'' dedi.

Dervişoğlu ''Duyarlılıklarımızı muhafaza edeceğiz farklılıklarımızı muhafaza edeceğiz. Biz bir birliktelik arayışındayız. Diler ve umarım ki bundan sonraki süreç siyasi partilerin diyaloglarıyla devam eder'' şeklinde konuştu.

"ANAYASA İHLALİNİN SEMBOL İSMİNİ..."

Açıklamanın ardından sorulara yanıt veren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan ve Meclis Başkanı her fırsatta yeni anayasadan bahsediyorlar. Mevcut anayasaya uymamanın baş kahramanını, en çok oyu almamasına rağmen dün gece yarısı atıyorsunuz. Anayasa ihlalinin sembol ismini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı atıyorsanız, sizin anayasa ihlalindeki ısrarınız sürüyor demektir. Bundan sonra nasıl normalleşecek bu ülke? Yüksek yargı bu tür pazarlıkların yapılacağı yer değildir."